Коррупция становится опорой государственности

Эксперты антикоррупционного органа Совета Европы GRECO отметили, что украинская власть пока что не может обеспечить эффективной имплементации реформ, которые должны быть направлены на противодействие коррупции среди депутатов, судей и прокуроров, пишет на страницах «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Самым интересным выводом экспертов является констатация факта, что парламент предыдущего созыва начал имплементацию некоторых рекомендаций GRECO, однако новая Верховная Рада отвергла большинство предложений. Серьезные вопросы экспертов – именно с точки зрения коррупционных рисков – вызвал так называемый «турборежим», оскорбительная законодательная вакханалия, устроенная после формирования монобольшинства», – пишет публицист.

Такое же беспокойство вызвали «реформирование» Верховного Суда, уже остановленное после соответствующего вердикта Конституционного суда, новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, реформирование прокуратуры. Ну и, разумеется, тот факт, что столь значимые законы принимаются без серьезной общественной дискуссии – тема для особого беспокойства экспертов.

«Украинской власти дали дополнительные 18 месяцев для того, чтобы исправить недостатки в антикоррупционных реформах и исполнить все рекомендации. Но у меня нет ни малейшего сомнения в том, что никакие рекомендации Совета Европы больше учитываться не будут. Не для того команда Владимира Зеленского приходила к власти», – отмечает Портников.

Давайте называть вещи своими именами. В 2014-2019 годах осуществлялась – нередко без особого энтузиазма со стороны власти, но под давлением западных кредиторов, экспертов и украинской общественности – планомерная институционализированная борьба с коррупцией.

«Это не могло не вызвать раздражения и страха украинских олигархов, для которых коррумпированное государство – залог их существования и обогащения. Именно поэтому предвыборная кампания 2019 года была организована так, чтобы затормозить и остановить очищение государства от коррупции. И при помощи украинских граждан увенчалась полным успехом», – подчеркивает Портников.

Новый президент страны и его соратники провозгласили себя честными людьми и заявили, что с коррупцией в высших эшелонах власти покончено. Но при этом институциональные предпосылки для развития коррупции только усиливались. И это, между прочим, тоже вирус. Даже если вы честный и здоровый человек, но подхватили смертельный вирус и иммунитета у вас нет – вы умрете и никакая честность вами не поможет.

«Последний год стал годом снижения украинского антикоррупционного иммунитета. Иллюзий тут быть не должно», – отмечает Портников.

Замкнутость власти на решениях и прихотях одного человека, тесно связанного с олигархами и взывающего к ним с просьбами о помощи в любой сложной ситуации – питательная среда для коррупции. Попытка подчинить судебную власть и прокуратуру принципам политической целесообразности – питательная среда для коррупции. Отсутствие действенного парламентского контроля за действиями исполнительной власти – питательная среда для коррупции.

«Некомпетентность в управлении областными администрациями – питательная среда для коррупции. Наконец, питательная среда для коррупции – дилетантизм, некомпетентность и отсутствие системного мышления у тех самых высокопоставленных чиновников. Такой ситуацией может воспользоваться любой проходимец», – подчеркивает Портников.

Именно поэтому коррупция в Украине не просто побеждает государство. Коррупция остается содержанием государственного управления, выедает государство изнутри. Этого могут не замечать в самой стране, но европейские эксперты убеждаются в этом со всей очевидностью. А в ближайшие недели в этом в полной мере убедятся и сами украинцы.

«Потому что многие жертвы короновируса будут не только жертвами эпидемии. Они будут жертвами неэффективного государства, некомпетентного управления и отсутствия стратегического мышления. Они будут жертвами коррупции», – подчеркивает Портников.