Глава ОП Ермак покрывает воровство «слуги народа»Тищенко, – нардеп Лерос

«Слуга народа» Лерос сообщил , что его коллега по фракции Тищенко взял кредит, подделал документы и «кинул банк» на $2 млн.

Экс-советник президента Украины, народный депутат от фракции «Слуга народа» Гео Лерос утверждает, что его коллега Николай Тищенко в 2008 году вместе с партнерами задолжал банкам более $2 млн, подделал документы и вывел залоговое имущество. Гео Лерос написал об этом на своей странице в Facebook.

«Коля, не трудись заказывать джинсу. Давай тебе объясню кто ты на примере материалов одного тебе знакомого уголовного дела», – пишет нардеп.

Дело, по словам Героса, закрыли по личной просьбе главы Офиса президента Адрея Ермака.

«25.01.2019 года по Тищенко Николаю Николаевичу и его партнерам было возбуждено уголовное дело номер 12019100010000521 по статье 358 часть 1 Криминального кодекса Украины», – подчеркивает Лерос.

Далее рассматривается краткое содержание дела:

Николай Тищенко подал поддельные документы регистратору и были внесены незаконные изменения в Единый государственный реестр и была парализована деятельность ТОВ «Компания Конкорд».

Суть дела в следующем:

В 2007 году в «Укрсоцбанке», а ныне это «Альфабанк», Николай Тищенко получил кредит в сумме 329 тысяч долларов, а его партнер Владимир Ситак кредит 260 тысяч долларов. Они являются партнерами в ресторанах «Велюр», «Сейф», «Ришелье», «Апрель», «ТургенеФ», «Три вилки» и «Coin».

Поручителем по обоим договорам выступал некий Андрей Тихонов, который внес залог – нежилое помещение площадью 376 м2 на пересечении бульв. Леси Украинки и ул. Кутузова.

В ноябре 2007 года Николай Тищенко перекредитовался и взял еще 450 тысяч долларов дополнительно, отдав в залог квартиру другого партнера Геннадия Дмитреева общей площадью 142 м2 на улице Горького, который в свою очередь тоже взял кредит в этом же банке на сумму 371 тысяча евро.

В 2008 году Николай Тищенко с партнерами перестал оплачивать кредит в общей совокупности по которым они должны более 2 млн. долларов. После через схему перепланировки помещений и перерегистрации этих помещений по поддельным документам, они вывели из-под залога все залоговое имущество.

«В конечном итоге, Николай Тищенко вместе с подельниками кинули банк более чем на 2 млн. долларов, а это деньги с депозитов, которые небыли возращены вкладчикам, и залоговое имущество, которое должно было отойти банку с последующей реализацией, было выведено», – отмечает Лерос.

Следователи Полиции готовили подозрение Тищенко Н.Н. и его подельникам, но по инсайдерской информации, после победы Владимира Зеленского, Ермак через Кличко попросил, после чего уголовное дело было закрыто и направлено в архив.

Сегодня, отмечает Лерос, при желании можно все восстановить и вручить подозрение, тем более неприкосновенности уже нет.

«Обращайся еще, если захочешь дополнительных аргументов», – подытожил Лерос.