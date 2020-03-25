Крах проекта «Зеленский»: коронавирус ускоряет кризис власти

Серьезный экономический и социальный кризис и так начался бы в Украине в ближайшее время из-за непрофессиональных руководителей государства, а пандемия коронавируса только ускорила его, рассказал в интервью изданию «Обозреватель» украинский журналист и публицист Виталий Портников.

По его словам, мировая пандемия, которая спровоцировала мировой кризис, только усилила нашу неблагоприятную ситуацию.

«Никто в целом мире не может предсказать последствия пандемии – так что и я не буду пророком апокалипсиса. Но то, что слабые зависимые экономики имеют меньший запас выносливости, думаю, и объяснять не нужно», – заявил Портников.

По его словам, нынешнее руководство государства не может принимать правильные решения в критических условиях. В качестве примера он привел назначения нового правительства, когда депутаты Верховной Рады даже не имели возможности ознакомиться с кандидатами на министерские должности и их программами.

«Дошло до того, что большинство кандидатов, предложенных президентом на заседании фракции правящего большинства, отказалась от участия в правительстве. Но это никого не остановило от дальнейшего голосования. Ни один из депутатов правящего большинства даже не спросил у президента об управленческом стыде, к которому он призывал. Не было ни обсуждения кандидатур министров, ни вопросов к ним. Возможности компетенции такого правительства и принятия решений являются очень ограниченными», – подчеркнул Портников.

Портников напомнил, что декорация предыдущего правительства Алексея Гончарука была задействована для некого имиджа реформаторов перед западными кредиторами.

«На это было потрачено столько ресурсов, в том числе и личных самого президента страны. Теперь эта декорация была изменена на другую с такой скоростью, что те же западные инвесторы могут заподозрить, что имеют дело не с настоящей властью, а с декорацией власти. Это серьезный просчет людей, которые придумали политический проект «Владимир Зеленский», – подытожил Портников.