Чрезвычайное положение не поможет борьбе с коронавирусом, – нардеп

Сюмар настаивает, что с коронавирусом надо бороться карантином и массовым тестированием, а не чрезвычайным положением

Заявление министра здравоохранения Емца о необходимости введения чрезвычайного положения является первым шагом для введения такого режима в стране в связи с пандемией коронавируса, написала на своей странице в Facebook народный депутат фракции «Европейская Солидарность», журналист Виктория Сюмар.

При этом другие страны мира укрощают эпидемию прежде всего карантином и максимальным тестированием граждан, а не мерами, которые предусматривает режим чрезвычайного положения – например, комендантский час, изъятие транспортных средств или обыски помещений.

«Вчера министр Емец выступил за введение чрезвычайного положения. Несколько вещей о чрезвычайном положении (далее ЧП), которые надо знать сейчас каждому. Итак, пандемия действительно является основанием для введения ЧП. При этом в случае пандемии президенту даже не надо собирать СНБО, потому что предложения вносит кабинет министров. Поэтому – заявление Емца действительно было первым шагом к чрезвычайному положению, – написала Сюмар.

«Далее должно быть решение Кабмина, Указ президента и заседание Совета в течение 48 часов», – добавила она.

Депутат напомнила, что чрезвычайное положение предусматривает принудительное изъятие имущества как в юридических, так и у физических лиц; особый режим въезда-выезда; осмотр транспортных средств и ограничение движения; запрет любых массовых акций, мероприятий, забастовок.

«Это означает на практике, что в город вас пускать будут по особым пропускам, и для большинства это будет запрещено», – подчеркнула Сюмар.

Кроме того, чрезвычайное положение предусматривает особое распределение продуктов питания или предметов первой необходимости квартирная повинность для юридических лиц для временного размещения.

«Надеюсь, к продуктовым карточкам не дойдет…», – особо подчеркнула Сюмар.

Сюмар отметила, что следующие нормы при пандемиях не должны использоваться, но сейчас они активно обсуждаются: проверка документов или осмотр жилья, транспорта или служебных помещений; изъятие оружия у граждан; комендантский час.

Правовой режим чрезвычайного положения вводится на 30 дней, и может быть продлен до 60 дней.

Она также отметила, что азиатские страны, исключая Китай, – ликвидировали эпидемию карантином для тех, кто прибывает в страну, тестированием всех с целью выявления безсимптомных носителей и их изоляцией; отслеживанием всех контактов больных и изоляцией контактных лиц.

Вчора міністр Ємець виступив за впровадження Надзвичайного стану. Декілька речей про надзвичайний стан (далі НС), які… Geplaatst door Вікторія Сюмар op Maandag 23 maart 2020

«Государство отслеживает соблюдение карантина этими лицами простым приложением в смартфон, который фиксирует местонахождение человека. Нарушение предусматривают жесткую ответственность», – отмечает Сюмар.

По этому пути пошли и США, которые начали массовое тестирование и изоляцию инфицированных и контактных лиц. Поэтому там за вчера почти 14 тыс. выявленных инфицированных.

«У нас же – 250 тыс. экспресс тестов, которые только при наличии симптомов могут дать какой-то результат и перспективы введения чрезвычайного положения. Насколько это совпадает с теми методами борьбы, которые доказали свою эффективность – судить вам», – подытожила Сюмар.