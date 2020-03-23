Человек человеку вирус: пандемия обнажает всю ничтожность России

Карантин не может сдержать пандемию в России, а власти – не очень-то и хотят.
Судя по всему, эпидемию коронавируса в России не будут – не считая косметических мер – сдерживать. Коронавирус убивает стариков и больных, а не молодых и здоровых, пишет на страницах «Новой Газеты» обозреватель и публицист Юлия Латынина.
«Cтарики и больные вымрут по максимально жесткому варианту, и в стране быстро сформируется иммунная прослойка с минимальными для экономики потерями. Кстати, с точки зрения экономики это – совершенно правильная стратегия», – пишет публицист.
Эта стратегия (не факт, что до конца осознанная) проявляется во многих вещах, включая массовое целование верующими «мощей Иоанна Крестителя» в Казанском соборе.
«Но, конечно, одной из основных ее примет является феерическая история с монополией на тесты на коронавирус», – отмечает Латынина.
Этой монополией в России обладает только одна организация, – суперзасекреченный новосибирский «Вектор», который, как и полагается всем суперзасекреченным организациям, не имеет, судя по всему, ресурсов для производства качественных тестов в нужном количестве.
«О ресурсах «Вектора» можно судить по тому, что на его сайте Навальный обнаружил вакансии вирусолога за 14,5 тыс. руб. в месяц», – подчеркивает Латынина.
Что такое тестирование и почему оно необходимо?
Возьмем историю Во. Во – небольшой городишко на севере Италии. И 21 февраля там умер первый в Италии человек, ставший жертвой коронавируса. После чего мэр запер город и протестировал все 3300 его жителей.
«Выяснилось, что 3% жителей уже заражены, причем половина от зараженных не имела никаких симптомов. Зараженных изолировали. И болезнь в Во сошла на нет», – отмечает Латынина.
Первая – хорошая – новость из Во заключалась в том, что тотальное тестирование сократило летальность коронавируса до 1%. Это в 10 раз больше, чем у обычного гриппа, но намного меньше, чем 3,4% летальности COVID-19, о которых в настоящий момент говорит глава ВОЗ.
Вторая – плохая – новость заключается в том, что пандемию невозможно остановить без всеобщего тестирования, потому что нельзя иначе установить инфицированных людей без симптомов.
«В этом особенность нынешней пандемии – ее трудно остановить не потому, что она тяжелая, а ровно потому что она легкая по форме протекания у большинства больных», – подчеркивает Латынина.
Кейс города Во диаметрально противоположен кейсу круизного лайнера «Diamond Princess». Японские власти держали в карантине всех, тестировали только тех, кто уже заболел. Перезаразились несколько сот человек.
«В конце концов на судне начали тестировать всех подряд, больных и здоровых, и в результате сейчас ученые оценили летальность вируса на Diamond (с учетом поправки на возраст) в 1,2%, – цифра, почти идентичная выборке в Во», – отмечает Латынина.
Ровно это же мы видим в Южной Корее. Там тестируют по 10 тысяч человек в день, и летальность там низкая.
«Напротив, в Италии тестов долго не хватало. И летальность там чудовищная: в Ломбардии она на порядок (!) выше, чем в Во», – подчеркивает Латынина.
По какому пути идут США? По пути Во.
Штат Теннеси с населением в 6,7 млн на прошлой неделе получил 500 000 тестов. Дональд Трамп обещал нации, что в течение месяца частные компании обеспечат американцев не меньше, чем 5 миллионами тестов. FDA на прошлой неделе срочно одобрило тесты, разработанные компанией Roche, – они позволяют получать результаты через четыре часа.
«Еще 17 января ВОЗ опубликовала открытый протокол, позволяющий любой компании начать производство тестов. Сотни частных компаний и научных учреждений бросились конкурировать друг с другом», – отмечает Латынина.
Не так в России.
У нас право проводить тесты было отдано секретной конторе, которая срочно по этому поводу стала искать опытного вирусолога с зарплатой в 14,5 тыс. в месяц! В результате провериться стало физически нельзя.
«Ситуация была настолько вопиющая, что возопил даже Алексей Филатов, президент Союза «Офицеры Группы «Альфа», – подчеркивает Латынина.
Понятно, что такая ситуация не позволяет контролировать эпидемию. Зато она позволяет отрицать ее существование.
«Нету тестов – нет и диагнозов. Нет диагнозов – нет и эпидемии», – особо подчеркивает Латынина.
Судя по всему, тест «Вектора» основан все на том же общедоступном протоколе ВОЗ, но менее точен. В мировой практике приемлемыми считаются тесты, которые дают меньше 3% ложноположительных или ложноотрицательных диагнозов.
Судя по тому, что тест «Вектора» надо проверять три раза, далеко не факт, что он отвечает этим критериям: Кармен Уили, президент Американской ассоциации клинической химии, отметила, что тест «Вектора» реагирует только на концентрацию вируса в 10 раз большую, чем зарубежные тесты.
«На фоне этого безумия здравый смысл проявил пока только Сергей Собянин. С конца прошлой недели восемь московских лабораторий начали тестирование на коронавирус, и Собянин обещал в кратчайшие сроки подключить к тестам частников, в том числе «Инвитро», – отмечает Латынина.
Москва срочно, вне конкурса, заключила контракт на поставку тестов с российской «внучкой» японской Mirai Genomics, которая ведет совместный проект с правительством Татарстана, и начинает закупки тестовых партий за рубежом.
«Это нарушение сложившегося порядка так взбесило кого-то, что информацию о контракте тут же слили в СМИ с предположением, что речь идет о «фейковой разработке» и «отмывании денег», – подчеркивает Латынина.
«Внучка» Mirai Genomics действительно имеет в уставном капитале стол, стул и шкаф, но предположение, что японская биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке аппаратуры для быстрой диагностики инфекционных болезней, будет специально для России заниматься «фейковыми разработками», выглядит несколько комично.
«Вы скажете: как же Москве удалось обойти монополию «Вектора»? Очень просто. Их тесты позиционируются как «предварительные». Ну вот как вы покупаете тест на беременность, но все равно потом идете к гинекологу. Вот так и тут. Поставили диагноз, изолировали, пролечили. А там пусть «Вектор» хоть подтверждает, хоть опровергает. Очень разумно», – отмечает Латынина.
Россия, несомненно, получила хорошую фору, рано закрыв границы с Китаем, и эпидемия у нас развивается с заметным отставанием от Европы. Но царского пути не бывает – ни в геометрии, ни в биологии, и когда нам сообщают, что в России за сутки выявлено 52 новых больных в 23 регионах, мы должны понимать, что этого не может быть.
«Это значит, что больным считают не того, кто болен, а того, кого выявили», – подчеркивает Латынина.
В ближайшее время нам предстоит столкнуться с эпидемией, которую мы переживем, как наркоманы у Ройзмана, – всухую. С переполненными больницами, с хрипящими стариками, с ИВЛ, которых не хватает.
«А теперь вопрос: с чего вы взяли, что для власти, которая только что обесценила рубль и обесценила этим пенсии, коронавирус – это беда?», – отмечает Латынина
Это просто дальнейшее уменьшение социальных обязательств. Кто умирает-то? Больные и пенсионеры.
«Что плохо-то?», – уточняет Латынина
Вам кажется, что плохо, что турфирмы разорятся? Так и хорошо. Нечего за границу ездить, ездите в Крым.
«Вам кажется, что авиакомпании разорятся? «Аэрофлот» не разорится. А если разорятся частники, это опять-таки хорошо. «Аэрофлот» получит их маршруты. Будет чем подать на рекламу «Международной пилораме», – подчеркивает Латынина.
Еще раз – для власти, которая не ценит человеческую жизнь и не зависит от избирателя, эпидемия коронавируса не представляет никакой опасности. И с точки зрения экономики – как это ни чудовищно звучит – это оправдано.
«Наши власти готовы грохнуть экономику ради своих представлений о мировом порядке, но не готовы грохать ее ради жизни своих граждан», – отмечает Латынина.
Вместо борьбы с эпидемией нас ждет борьба с фейками об эпидемии и с «подписотой Навального», которая, по мнению профессора ВШЭ Олега Матвейчева, и отвечает за распространение вируса. Всю это «подписоту» надо отправить на урановые рудники. Прислушайтесь к профессору ВШЭ. Он правильно угадал, кого Кремль назначит ответственным за коронавирус.
«На этом фоне спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Когда вам говорят – самоизолируйтесь – самоизолируйтесь. Носите маски, протирайте руки», – подчеркивает Латынина.
Помните, что в России иммунная прослойка действительно сформируется быстро. От вас зависит, вы будете лежать в ее основании или будете ее бенефициарами.
«В конце концов, могло быть хуже. Могли всех закрыть в больницу, похожую на концлагерь, где все бы заболели наверняка, – чтобы кормить там за бюджетный счет завтраками Пригожина», – подытожила Латынина.