Человек человеку вирус: пандемия обнажает всю ничтожность России

Карантин не может сдержать пандемию в России, а власти – не очень-то и хотят.

Судя по всему, эпидемию коронавируса в России не будут – не считая косметических мер – сдерживать. Коронавирус убивает стариков и больных, а не молодых и здоровых, пишет на страницах «Новой Газеты» обозреватель и публицист Юлия Латынина.

«Cтарики и больные вымрут по максимально жесткому варианту, и в стране быстро сформируется иммунная прослойка с минимальными для экономики потерями. Кстати, с точки зрения экономики это – совершенно правильная стратегия», – пишет публицист.

Эта стратегия (не факт, что до конца осознанная) проявляется во многих вещах, включая массовое целование верующими «мощей Иоанна Крестителя» в Казанском соборе.

«Но, конечно, одной из основных ее примет является феерическая история с монополией на тесты на коронавирус», – отмечает Латынина.

Этой монополией в России обладает только одна организация, – суперзасекреченный новосибирский «Вектор», который, как и полагается всем суперзасекреченным организациям, не имеет, судя по всему, ресурсов для производства качественных тестов в нужном количестве.

«О ресурсах «Вектора» можно судить по тому, что на его сайте Навальный обнаружил вакансии вирусолога за 14,5 тыс. руб. в месяц», – подчеркивает Латынина.

Что такое тестирование и почему оно необходимо?

Возьмем историю Во. Во – небольшой городишко на севере Италии. И 21 февраля там умер первый в Италии человек, ставший жертвой коронавируса. После чего мэр запер город и протестировал все 3300 его жителей.

«Выяснилось, что 3% жителей уже заражены, причем половина от зараженных не имела никаких симптомов. Зараженных изолировали. И болезнь в Во сошла на нет», – отмечает Латынина.

Первая – хорошая – новость из Во заключалась в том, что тотальное тестирование сократило летальность коронавируса до 1%. Это в 10 раз больше, чем у обычного гриппа, но намного меньше, чем 3,4% летальности COVID-19, о которых в настоящий момент говорит глава ВОЗ.

Вторая – плохая – новость заключается в том, что пандемию невозможно остановить без всеобщего тестирования, потому что нельзя иначе установить инфицированных людей без симптомов.

«В этом особенность нынешней пандемии – ее трудно остановить не потому, что она тяжелая, а ровно потому что она легкая по форме протекания у большинства больных», – подчеркивает Латынина.

Кейс города Во диаметрально противоположен кейсу круизного лайнера «Diamond Princess». Японские власти держали в карантине всех, тестировали только тех, кто уже заболел. Перезаразились несколько сот человек.

«В конце концов на судне начали тестировать всех подряд, больных и здоровых, и в результате сейчас ученые оценили летальность вируса на Diamond (с учетом поправки на возраст) в 1,2%, – цифра, почти идентичная выборке в Во», – отмечает Латынина.

Ровно это же мы видим в Южной Корее. Там тестируют по 10 тысяч человек в день, и летальность там низкая.

«Напротив, в Италии тестов долго не хватало. И летальность там чудовищная: в Ломбардии она на порядок (!) выше, чем в Во», – подчеркивает Латынина.

По какому пути идут США? По пути Во.

Штат Теннеси с населением в 6,7 млн на прошлой неделе получил 500 000 тестов. Дональд Трамп обещал нации, что в течение месяца частные компании обеспечат американцев не меньше, чем 5 миллионами тестов. FDA на прошлой неделе срочно одобрило тесты, разработанные компанией Roche, – они позволяют получать результаты через четыре часа.

«Еще 17 января ВОЗ опубликовала открытый протокол, позволяющий любой компании начать производство тестов. Сотни частных компаний и научных учреждений бросились конкурировать друг с другом», – отмечает Латынина.

Не так в России.

У нас право проводить тесты было отдано секретной конторе, которая срочно по этому поводу стала искать опытного вирусолога с зарплатой в 14,5 тыс. в месяц! В результате провериться стало физически нельзя.

«Ситуация была настолько вопиющая, что возопил даже Алексей Филатов, президент Союза «Офицеры Группы «Альфа», – подчеркивает Латынина.

Понятно, что такая ситуация не позволяет контролировать эпидемию. Зато она позволяет отрицать ее существование.

«Нету тестов – нет и диагнозов. Нет диагнозов – нет и эпидемии», – особо подчеркивает Латынина.

Судя по всему, тест «Вектора» основан все на том же общедоступном протоколе ВОЗ, но менее точен. В мировой практике приемлемыми считаются тесты, которые дают меньше 3% ложноположительных или ложноотрицательных диагнозов.

Судя по тому, что тест «Вектора» надо проверять три раза, далеко не факт, что он отвечает этим критериям: Кармен Уили, президент Американской ассоциации клинической химии, отметила, что тест «Вектора» реагирует только на концентрацию вируса в 10 раз большую, чем зарубежные тесты.

«На фоне этого безумия здравый смысл проявил пока только Сергей Собянин. С конца прошлой недели восемь московских лабораторий начали тестирование на коронавирус, и Собянин обещал в кратчайшие сроки подключить к тестам частников, в том числе «Инвитро», – отмечает Латынина.

Москва срочно, вне конкурса, заключила контракт на поставку тестов с российской «внучкой» японской Mirai Genomics, которая ведет совместный проект с правительством Татарстана, и начинает закупки тестовых партий за рубежом.

«Это нарушение сложившегося порядка так взбесило кого-то, что информацию о контракте тут же слили в СМИ с предположением, что речь идет о «фейковой разработке» и «отмывании денег», – подчеркивает Латынина.

«Внучка» Mirai Genomics действительно имеет в уставном капитале стол, стул и шкаф, но предположение, что японская биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке аппаратуры для быстрой диагностики инфекционных болезней, будет специально для России заниматься «фейковыми разработками», выглядит несколько комично.

«Вы скажете: как же Москве удалось обойти монополию «Вектора»? Очень просто. Их тесты позиционируются как «предварительные». Ну вот как вы покупаете тест на беременность, но все равно потом идете к гинекологу. Вот так и тут. Поставили диагноз, изолировали, пролечили. А там пусть «Вектор» хоть подтверждает, хоть опровергает. Очень разумно», – отмечает Латынина.

Россия, несомненно, получила хорошую фору, рано закрыв границы с Китаем, и эпидемия у нас развивается с заметным отставанием от Европы. Но царского пути не бывает – ни в геометрии, ни в биологии, и когда нам сообщают, что в России за сутки выявлено 52 новых больных в 23 регионах, мы должны понимать, что этого не может быть.

«Это значит, что больным считают не того, кто болен, а того, кого выявили», – подчеркивает Латынина.

В ближайшее время нам предстоит столкнуться с эпидемией, которую мы переживем, как наркоманы у Ройзмана, – всухую. С переполненными больницами, с хрипящими стариками, с ИВЛ, которых не хватает.

«А теперь вопрос: с чего вы взяли, что для власти, которая только что обесценила рубль и обесценила этим пенсии, коронавирус – это беда?», – отмечает Латынина

Это просто дальнейшее уменьшение социальных обязательств. Кто умирает-то? Больные и пенсионеры.

«Что плохо-то?», – уточняет Латынина

Вам кажется, что плохо, что турфирмы разорятся? Так и хорошо. Нечего за границу ездить, ездите в Крым.

«Вам кажется, что авиакомпании разорятся? «Аэрофлот» не разорится. А если разорятся частники, это опять-таки хорошо. «Аэрофлот» получит их маршруты. Будет чем подать на рекламу «Международной пилораме», – подчеркивает Латынина.

Еще раз – для власти, которая не ценит человеческую жизнь и не зависит от избирателя, эпидемия коронавируса не представляет никакой опасности. И с точки зрения экономики – как это ни чудовищно звучит – это оправдано.

«Наши власти готовы грохнуть экономику ради своих представлений о мировом порядке, но не готовы грохать ее ради жизни своих граждан», – отмечает Латынина.

Вместо борьбы с эпидемией нас ждет борьба с фейками об эпидемии и с «подписотой Навального», которая, по мнению профессора ВШЭ Олега Матвейчева, и отвечает за распространение вируса. Всю это «подписоту» надо отправить на урановые рудники. Прислушайтесь к профессору ВШЭ. Он правильно угадал, кого Кремль назначит ответственным за коронавирус.

«На этом фоне спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Когда вам говорят – самоизолируйтесь – самоизолируйтесь. Носите маски, протирайте руки», – подчеркивает Латынина.

Помните, что в России иммунная прослойка действительно сформируется быстро. От вас зависит, вы будете лежать в ее основании или будете ее бенефициарами.

«В конце концов, могло быть хуже. Могли всех закрыть в больницу, похожую на концлагерь, где все бы заболели наверняка, – чтобы кормить там за бюджетный счет завтраками Пригожина», – подытожила Латынина.