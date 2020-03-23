Эпидемия коронавируса: украинский язык может оказаться под запретом

«Слуги народа» собираются лишить украинский язык статуса государственного. Это делается в раках «борьбы» с пандемией коронавируса.

В Верховной Раде «слуги народа» затеяли процесс лишения украинского языка статуса государственного в Украине. Все это делается под шумок борьбы с коронавирусом и маскировкой под антиэпидемеологические мероприятия, пишет на своей странице в Facebook народный депутат от партии «Европейская Солидарность» Николай Княжицкий.

«Друзья! Информирую, что под видом защиты от коронавируса сейчас готовятся предложения об отмене закона о языке. Мы с Владимиром Вятровичем, Софией Фединой, Викторией Сюмар и всей фракцией «ЕС» не допустим этого. Призываю к солидарности коллег из других фракций», – пишет нардеп.

Далее рассматриваются основные положения проталкиваемого в Верховной Раде «слугами народа»

▪ остановить до конца года действие квот русскоязычного продукта в эфире;

▪ приостановить действие украиноязычных квот на ТВ, а срок введения следующему этапу (увеличение до 90%) перенести на 2026;

▪ временно снять с телеканалов и радиостанций требования соблюдать условия лицензий;

▪ снять ограничения на трансляции фильмов и передач, созданных не в Украине, ЕС, США и Канаде (то есть фактически речь идет о российских фильмы и передачи) до конца года;

▪ снять требования по прозрачности структуры собственности вещателей до конца года;

▪ снять ограничения по количеству рекламы, спонсорства, телепродажи до конца года;

▪ временно снять ограничения на трансляцию фильмов, которые не имеют прокатного удостоверения;

▪ приостановить действие статьи о языке в сфере культуры в Законе об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (до июля 2024)

Фактически речь идет о возвращении украинского телевизионного эфира (радио не трогают) в том, как он выглядел после принятия признанного неконституционным закона о языке Кивалова-Колесниченко.

«С той лишь разницей, что теперь даже программные концепции телеканалов не будут действовать, поскольку они также перестают быть обязательными до конца года. То есть в телеэфире можно будет поставить любой российский сериал без перевода на украинский и показывать его круглосуточно», – подчеркивает Княжицкий.

Друзі! Інформую, що під виглядом захисту від коронавірусу зараз готуються пропозиції про скасування закону про мову. Ми… Geplaatst door Mykola Kniazhytsky op Maandag 23 maart 2020

Нардеп подчеркивает, что указанные предложения являются неприемлемыми, поскольку государственный статус украинского языка установлен Конституцией и утвержден многими законами. Согласно заключению Конституционного Суда украинский язык должен защищаться и охраняться наравне с государственными символамиї такими как герб, гимн и флаг. И предложенные законопроектом изменения очевидно посягают на этот государственный символ.

«Фактически речь идет об остановке государственного статуса украинского языка. Нет никакой разницы между остановкой применения государственного языка и остановкой применения, например, государственного флага Украины – и в том и в другом случае речь идет о деятельности против конституционных основ государства», – подытожил Княжицкий.