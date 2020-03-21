Виртуальный Минский формат: Зеленский ведет Украину к гражданской войне

Тем не менее, участниками этого виртуального заседания, как и предыдущего – реального – станут глава офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, пишет на страницах издания «Белсат» журналист и публицист Виталий Портников.

«Предыдущая встреча с их участием привела к серьезному политическому скандалу в Киеве, последствия которого были сглажены разве что подготовкой к начинающейся эпидемии», – пишет публицист.

После того, как стало о создании Консультативного совета, в котором должны на паритетных началах заседать представители Украины и оккупированных территорий, группа депутатов от правящей партии «Слуга народа» обратилась с открытым письмом к руководству страны, в котором выразила несогласие с этим решением.

«Андрею Ермаку пришлось встречаться с депутатами и после этой встречи некоторые из них отозвали свои подписи под заявлением. Однако какими именно аргументами воспользовался глава президентского офиса для того чтобы доказать возможность диалога представителей Киева с марионеточными администрациями на Донбассе, узнать так и не удалось», – отмечает Портников.

Самый главный вопрос, который вызывает недоумение у наблюдателей – это даже не готовность новой украинской власти соглашаться с предложениями Кремля, а та поспешность, с которой это делается.

«Ясно, что мир оказался в совершенно новой политической эпохе – эпохе, в которой главными проблемами становятся борьба с эпидемией и ее последствиями», – подчеркивает Портников.

Действовать в вопросах Донбасса так, будто эпидемии нет и экономического кризиса не будет означает не понимать, что большая часть договоренностей, достигаемых сегодня, завтра окажутся несостоятельными. Хотя бы просто потому, что у власти не будет чиновников, которые будут эти соглашения подписывать или потому, что эти чиновники не смогут опираться на народную поддержку и вынуждены будут отказываться от собственных решений.

«Но сегодня любые далеко идущие решения участников виртуальной встречи в Минске способны спровоцировать серьезный политический кризис, что недопустимо в эпоху пандемии. Это может быть кризис в парламенте – наблюдатели уже заметили, что у партии президента нет большинства голосов при голосовании по ряду принципиальных вопросов и решения принимаются только при поддержке фракции Оппозиционной платформы близкого друга Путина Виктора Медведчука и нескольких депутатских групп. Это может быть кризис на улице – вряд ли ограничения властей остановят политический протест», – отмечает Портников.

«И получается, что в момент, когда правительства практически всех стран мира стараются добиться национального единства, администрация Владимира Зеленского будет работать на национальное разобщение», – подытожил он.