“Не делайте этого!”: патриоты Донбасса потребовали остановить капитуляцию

На канале YouTube опубликовано обращение патриотов Донбасса к президенту Украины Владимиру Зеленскому, с требованием остановить процесс капитуляции перед Россией.

Последние события, связанные с подписанием в Минске в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ) документа о намерениях создать Консультативный совет и включить в переговорный процесс представителей ОРДЛО, вызвали большой резонанс украинского общества, говорится в видеообращении украинских патриотов Донбасса, опубликованном на YouTube-канале издания «Зеркало Недели».

«Легитимизацию голоса боевиков (даже в рамках включения в переговоры выходцев из Донбасса, выехавших вследствие войны на свободную территорию Украины), о чем заявил на своем брифинге глава ОП Андрей Ермак, не восприняло подавляющее число граждан Украины», – говорится в обращении.

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25-го марта в Минске документ о создании Консультационного совета может быть подписан уполномоченными представителями украинской власти. Тем самым Россия будет выведена за скобки переговорного процесса, получив статус стороннего наблюдателя, а не государства-агрессора. Что недопустимо.

«Безусловно, особое право судить украинскую власть и предостерегать ее от фатальных ошибок в решении вопросов войны и мира есть у людей, которые вынуждены были покинуть родной край после того, как началась война. У «донецких» и «луганских», – отмечают патриоты в своем обращении.

Многие из них потеряли близких, лишились домов, прошли плен, пытки и унижения. Сегодня они строят свою жизнь заново. Как переселенцы. Как люди, чувствующие боль своей страны острее, чем большинство из нас.

«Патриоты Донбасса решили заявить о своей позиции публично и записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому», – подчеркивается в заявлении.

В числе присоединивших свой голос к обращению:

Станислав Асеев — журналист, освобожденный из плена «ДНР» по обмену в 2019 году;

Сергей Гармаш — журналист, главный редактор сайта «ОстроВ»;

Ирина Довгань — волонтер из Ясиноватой, которую в 2014 году на площади Донецка привязали к столбу, обмотав украинским флагом с надписью «Она убивает наших детей»;

Денис Казанский — известный донецкий блогер и журналист;

Владимир Жемчугов — участник российско-украинской войны, герой Украины, освобожденный из плена «ЛНР» по обмену в 2016 году;

Игорь Козловский — ученый, освобожденный из плена «ДНР» по обмену в 2017 году, член инициативной группы «Первого декабря».

Цель послания этих неравнодушных людей президенту одна — предостеречь от неосторожного шага, который может стоить Украине независимости.