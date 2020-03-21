Пирамида Маслоу: опасность популистских игр Зеленского в миротворца

Попытки установить мир с Россией, больше похожие на капитуляцию перед Путиным, – это те самые действия, которые могут привести к катастрофе.

Президент Украины Владимир Зеленский затеял опасную игру в миротворца. Известно, что украинское общество ждет от власти мирного урегулирования ситуации на Донбассе, рассказывает в своем видеоблоге на сайте «Крым.Реалии» журналист и публицист Павел Казарин.

«Украинцы ждут мира. Мира, а не победы. Об этом нам говорят результаты соцопросов», – рассказывает публицист.

При этом команда президента играет в непростительный популизм, который гарантировано приведет к катастрофе.

«А украинская власть пытается быть официантом – жить по принципу «чего изволите». И именно в этом кроется угроза», – отмечает Казарин.

Но не следует забывать, что в Кремле имеют иные планы на Украину. Нацлидер России Владимир Путин – это прежде всего враг.

«Кремль не пытается физически уничтожить украинцев. Ему будет достаточно, если они просто перестанут быть украинцами. Если откажутся от суверенитета, истории и своего собственного взгляда на будущее», – подчеркивает Казарин.

Далее публицист напоминает власти об ее ответственности за страну и граждан. Необходимо принимать взвешенные и стратегически верные решения.

«Именно в этом и состоит ответственность власти. Она должна уметь принимать стратегические решения. Порой непопулярные – но те самые, эффект от которых растягивается на поколения», – отмечает Казарин.

В случае этого дилемма выбора имеет достаточно простые варианты ответов. Но вопрос в том, что готово выбрать само украинское общество.

«Потому что выбор довольно прост. Либо власть заплатит своим рейтингом за наше будущее. Либо мы заплатим своим будущим за ее рейтинг. А что выбираете вы?», – подытожил Казарин.