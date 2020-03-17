“Вы казак или засланный казачок?”: нардеп Гончаренко раскритиковал кадровую политику Зеленского

С молчаливого согласия народных депутатов провластной фракции «Слуга народа» в Украине происходят политические преследования и укрепляется авторитаризм. На своем внеочередном заседании Рада утвердила Ирину Венедиктову на посту генерального прокурора Украины.

Депутат от партии Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко перед голосованием с трибуны Рады резко критиковал и саму Ирину Венедиктову, и президента Владимира Зеленского, и главу Офиса президента Андрея Ермака. Народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко ярко обратился к новому генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, назвав ее «девушкой президента». Видео своего выступления было опубликовано нардепом на его YouTube-канале.

Политик рассказал об этом, выступая с трибуны Верховной Рады на внеочередном заседании во вторник, 17 марта. По его словам, назначение Венедиктовой приведет к усилению политических преследований оппонентов и защиты представителей команды Зеленского от ответственности.

«Фемида должна быть незаангажированной, без партбилета «Слуги народа», невзирая на партийную принадлежность. Что мы получили – Венедиктова была депутатом от «Слуги». Все знают, что Зеленский любит, чтобы генпрокурор был 1000% его человеком. Он говорил, что Рябошапка «на 100% его парень», а теперь он хочет «на 1000% свою девушку» на должности», – возмутился Гончаренко.

Также Гончаренко отметил, что все скандалы вокруг коррупционных действий и нарушения национальных интересов Украины со стороны «слуг» остались без внимания правоохранительных органов и это недопустимо.

«Нам предлагают политически ангажированного человека, нам предлагают человека, который будет руководствоваться указаниями президента. Потому что у нее две задачи – политические преследования и защита своих. Мы слышим прямо в сессионном зале слова о пятом президенте и какие-то фамилии. Когда обманули людей и в холодильнике пусто, устраивают шоу», – подчеркнул парламентарий.

«Сажать своих надо – за Оман, за табачную правку – 3 миллиарда гривен в экономический кризис выбросили. Господин Ермак, который подписывает в Минске документы, признает ОРДЛО. Нам предлагают назначить человека, который будет защищать своих», – добавил он.

Народный депутат подчеркнул, что Венедиктова продолжила политические преследования, которые начал Труба и в отношении которых опубликованы в сети подтвержденные экспертизой достоверные пленки.

«За три месяца в ГБР Венедиктова не расследовала ни одного факта коррупции, только послушно выполняла указания президента и продолжила дело Трубы. Все это время ГБР занималось только политическими преследованиями – Федина, Зверобой и др. Мы выбираем генерального прокурора «Слуги», а не страны», – сказал Гончаренко.

Также депутат отметил, что Венедиктова не прошла отбор на судью Верховного суда

«Это все равно, что пойти в университет, не закончив школу. Но нам говорят, что это нормально. У нее две цели, это политические преследования и защита своих. Потому что пришла весна, а посадок нет», – отметил Гончаренко.

За выступлением Гончаренко наблюдал и президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак. Нардеп раскритиковал деятельность Ермака на переговорах в Минске, прямо обвиняет его в выполнение российских условий капитуляции Украины.

«Вот сидит еще один – Ермак. У меня вопрос – вы казак или засланный казачек? Что вы там подписываете в Минске? А за это не надо отвечать», – заявил Гончаренко, намекая на договоренность о создании Консультативного совета по Донбассу, за который Ермака сейчас критикует «партия войны».

На что спикер Разумков сделал ему замечание, что он говорит не по теме вопроса, который обсуждается в Раде.

«На этот раз после выступления Зеленский решил не догонять меня в зале, но подходили «слуги». Говорят, что «играю с огнем» и надо быть осторожнее. Я отвечаю им так. Помните эту историю? Когда они пришли за евреями, я молчал, потому что не был евреем. Когда они пришли за оппозицией, я молчал, потому что не был оппозиционером. Когда они пришли за мной, не было никого, кто мог бы мне помочь», – подчеркнул Гончаренко.

Он также прошелся и по репрессивной политике команды президента в отношение украинских патриотов. В совем выступление он коснулся вопроса уголовного преследования Софии Федины и Маруси Зверобой.

«Все кто сейчас молчат о политических преследованиях София Федина, Петра Порошенко, и, судя по всему, о моем, знайте, что за вами тоже придут. Мы уже слышим про «вешать людей», про «мягкотелость и либеральность». Похоже, при вашем молчаливом согласии подрастает новый «последний диктатор Европы», – особо подчеркнул Гончаренко.

«Смолчать – значит поддержать преступление. Смолчать – значит поддержать авторитаризм. Как можно думать про «осторожность», когда нужно говорить правду? Как можно молчать, когда нужно защищать свободу? Нужно определяться на какой вы стороне», – добавил представить «ЕС».

А один из депутатов от «Слуги народа» попытался надеть на Гончаренко медицинскую маску, на что народный избранник сказал: «Дайте Зеленскому, Зеленскому дайте!».