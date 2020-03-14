Визиты депутатов ОПЗЖ в Москву – это часть мозаики реабилитации России как агрессора, – Портников

Цель Путина – это добиться того, чтобы с России сняли клеймо страны-агрессора и перевести саму войны на Донбассе в разряд «гражданской».

Виталий Портников назвал регулярные визиты депутатов фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Москву частью разработанного в Кремле плана реабилитации России как агрессора. Портников заявил об этом в эфире программы «Субботний политклуб» на «Еспресо.TV».

«В Москве хотят сделать вид, что в российско-украинских отношениях все нормально, никакой войны нет и Россия не сторона конфликта. И каждый такой визит – приехала целая парламентская делегация, видите, сколько народу?», – сказал Портников.

«Разговариваем, улыбаемся, встречаемся на различных уровнях с парламентариями братской страны. А если там есть какие-то парламентарии, которые не понимают, что мы братская страна, то это же не русские в этом виноваты, а националисты украинские, с которыми не может справиться президент Владимир Зеленский», – уточнил он.

По его словам, Москва так будет действовать и в дальнейшем.

«Потому, что она все время передвигает эти линии конфликта в украинскую сторону. Здесь несколько идей – первая, чтобы отменили санкции против России и каждый такой визит должен быть доказательством, что надо отменять санкции. И каждая встреча отдельно Зеленский – Путин это путь к отмене санкций», – убежден Портников.

«И даже каждая встреча Козак – Ермак – это путь к отмене санкций. Теперь еще представьте, что Зеленский на 9 мая в Москву поедет – и все! Это часть мозаики реабилитации России как агрессора», – добавил он.

Кроме того Портникоа отметил, что заявления и инициативы Сергея Сивохи по примирению и единству является провокацией в угоду Кремлю и пропагандой.

Своей деятельностью Сивохо создает почву для внутреннего конфликта между коллаборационистами и патриотами. И это именно тот конфликт, который в Украине хочет видеть президент Российской Федерации Путин.