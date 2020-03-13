“Глупость или диверсия?”: В МИД недоумевают по поводу внезапного увольнения госсекретаря Зайца

В Украине продолжается процесс уничтожения государственных институтов, когда профессионалов в министерствах и ведомствах заменяют «людьми от сохи». Очередь дошла до МИД Украины, который просто обескровливают…

Сегодня правительство обнародовало решение, которое уже было озвучено в разных неофициальных сообщениях последних дней. Теперь это уже официально, пишет на своей странице в сети Facebook экс-замминистра иностранных дел Украины эксперт в международных отношениях Даниил Лубкивский.

«И дополняют удручающую картину действия власти во главе с Владимиром Зеленским», – сокрушается эксперт.

Кабинет министров по представлению Дмитрия Кулебы освободил от должности государственного секретаря Министерства иностранных дел Андрея Зайца.

«Это решение – несправедливое и вредное», – заявил Лубкивский.

Несправедливое, потому что Андрея Зайца уволили досрочно и без вменяемых аргументов.

«Андрей Заяц был назначен госсекретарем МИД в декабре 2016 года на пятилетний срок. Именно он сумел уберечь МИД от управленческого хаоса и упорядочил нашу дипломатическую систему в ходе военных действий», – отметил Лубкивский.

Одна из причин появления такой должности, как государственный секретарь, заключалась в обеспечении «стабильности и преемственности» в работе министерств. В МИД теперь эта логика нарушена. Без серьезных объяснений.

«Это решение – вредное, потому что обескровливает руководство аппаратом МИД», – объяснил Лубкивский.

Большинство заместителей министра иностранных дел – не переназначены. Двое заместителей, работающих сейчас, перегружены работой. Риску подвергается управляемость всей системы. Неоправданная замена государственного секретаря займет время.

«Это решение также может свидетельствовать о нескольких опасных вещах: или о недальновидности первых управленческих решений нового руководства МИД, или о сознательной кадровой деконструкции нашей дипломатической службы», – отметил Лубкивский.

Увольнение Андрея Зайца – это ошибочный и плохой сигнал от Дмитрия Кулебы.

«О реальных намерениях свидетельствуют не красивые обороты слов и не приятные улыбки. На реальные намерения указывают именно такие решения», – подчеркнул Лубкивский.

Если увольнение Зайца является самостоятельной инициативой Дмитрия Кулебы, он должен публично аргументировать свой шаг.

Сьогодні уряд оприлюднив рішення, яке вже було в різних неофіційних повідомленнях останніх днів. Тепер це вже офіційно…. Geplaatst door Danylo Lubkivsky op Vrijdag 13 maart 2020

«Между тем, спасибо Андрею Зайцу за его труд. Андрей – высококлассный профессионал. Он из первых дипломатов, поддержавших Революцию Достоинства. Он принадлежит к числу самых надежных руководителей МИД после революции и во время войны», – отметил Лубкивский.

«В такое время перевести такого специалиста в шестимесячный резерв, если нет других назначений, а новому министру не хватает опыта, – это не только недопустимая роскошь, а несправедливый, вредный и показательный абсурд», – подытожил он.