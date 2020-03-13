Власти Украины не готовы противостоять эпидемии

Сюмар убеждена, что власть в Украине не готова к эпидемии коронавируса. При этом нардеп отметила, что будет работать рабочая группа, которая будет нарабатывать изменения в законодательство.

Эпидемия коронавируса, которая вызвала панику по всему миру, в Украине осложняется еще и тем, что власть за 2 месяца не смогла как следует подготовиться к ней, пишет на своей странице в сети Facebook народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» журналист Виктория Сюмар.

«На фоне пандемии страна должна иметь системный план противодействия Covid-19», – пишет нардеп.

1. Наладить систему информирования как предотвратить заболевания, как соблюдать карантин, как действовать в случае симптомы. Это социальная реклама, группы в соцсетях, централизованные смс-рассылки в т.д.

2. Обеспечить соблюдение карантина. Как должностным лицам, так и гражданам. Города должны быть готовы не только ограничивать массовые собрания, но и дезинфекцикуваты общественный транспорт, защита работников бытовой сферы и тд.

3. Наконец внедрить систему диагностики. Пока она не работает. Лаборатории на местах, наличие там тест-систем, возможность диагностики в КПП, аэропортах.

4. Усилить контроль на границе и обеспечить места для карантина лиц с симптомами и тд …

5. Подготовить систему здравоохранения:

1) подготовка палат интенсивной терапии

2) закупка аппаратов искусственного дыхания;

3) защита медицинских работников;

4) изменение логистики в больницах;

5) мониторинг «группы риска» – больных хроническими болезнями, люди старшего возраста и индивидуальная работа с ними.

6. Обеспечить изменения в законы и перераспределение бюджета, учитывая новые вызовы.

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Далее Сюмар отметила, что правительство сделало сайт о Covid19, где собрана информация и рекомендации.

«Это хорошо. Как и социальная реклама, которая наконец появилась. И это стоит отметить», – отмечает Сюмар.

«Правда, со статистикой правительства трудно согласиться, в частности, что 605 аппаратов искусственного дыхания «вполне достаточно» …, ведь Италия уже давно нуждалась в более 3000апаратив», – добавила она.

Сюмар подчеркивает, сто есть быстро провести соответствующие закупки и более адекватно оснастить больницы – как аппаратами, так и лекарством.

«МОЗ очевидно имеет сейчас наиболее активно работать с группами риска, теми, кто потенциально может иметь тяжелое течение. Это очень вероятный вариант развития событий, и лидеры Германии и Британии откровенно говорят, что переболеть может до 70%, хотя смертельная угроза именно для отдельных групп. Они требуют наибольшего внимания, предупреждения и лечения», – подчеркивает Сюмар.

«Правда и способность ее говорить в таких ситуациях – крайне важна», – добавила она.

Врачи должны иметь все средства индивидуальной защиты, а логистика в больницах при подозрении должна быть изменена, чтобы не возникало совместных с другими больными очередей, потому что это серьезная угроза.

«Начинаем работать над соответствующим постановлением и системным пакетом изменений в законодательство в рамках рабочей группы», – отмечает Сюмар.

Принять все это надо не позднее вторника, лучше – в понедельник, на внеочередном заседании.

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Позже она прокомментировала свои тезисы журналистам заявила народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Виктория Сюмар, передает агентство «РБК-Украина».

«Очевидно, что Украина не готова к коронавирусу. Система информирования граждан не налажена. Нет никакой социальной рекламы, что делать людям, чтобы уберечься, как соблюдать карантин, а что делать, если есть симптомы заболевания», – подчеркнула Сюмар.

«Эту информацию люди где-то там ищут, находят Александровскую больницу, а им там говорят «не звоните сюда, потому что вы нам все телефоны оборвали». Это реальная ситуация, которая недопустима и говорит о том, что инфантилизм власти, такое дилетантство власти сегодня ставит страну в очень сложную ситуацию на фоне таких глобальных вызовов, как коронавирус», – добавила она.

Она отметила, что после объявления карантинных мероприятий в Италии и других европейских странах украинские заробитчане могут массово возвращаться, и на границах должны быть обеспечены оперативное тестирование и надлежащие условия для карантина.

Сюмар также обратила внимание на то, что в Украине до сих пор нет реальной статистики заболеваемости и выявления носителей вируса.

«Сегодня мы даже не знаем статистики смертности от пневмонии. Это главное осложнение от коронавируса, и большинство стран обычно определяют смертность как правило от пневмонии», – подчеркнула Сюмар.

«Мы не имеем такой статистики. Нам Министерство здравоохранения ее не называет. Поэтому сказать, сколько на сегодня есть случаев, никто не может», – отметила она.

После вчерашнего заседания правительства оказалось, что в Кабмине не готовы отвечать на немало конкретных вопросов по сдерживанию эпидемии, отмечает Сюмар.

«Сегодня мы даже не знаем статистики смертности от пневмонии. Это главное осложнение от коронавируса, и большинство стран обычно определяют смертность обычно от пневмонии. Мы не имеем такой статистики. Нам Министерство здравоохранения ее не называет. Поэтому сказать, сколько на сегодняшний случаев, никто не может», – подчеркивает Сюмар.

По ее мнению, на границах, в случае массового возвращения украинских работников из Италии и других европейских стран, должно быть обеспечено оперативное тестирование и надлежащие условия для карантина. Кроме того, она обратила внимание на то, что в Украине до сих пор нет реальной статистики заболеваемости и выявления носителей вируса.

«Министр сказал, что есть около 500 аппаратов искусственной вентиляции легких. Вчера на заседании правительства мы задавали очень много конкретных вопросов и они сказали, что придут подготовленные в парламент», – убеждена Сюмар.

«Я не понимаю – как, когда мир об эпидемии говорит последние 2 месяца, мы не имеем статистики главных вопросов, которые возникают у каждого гражданина. Именно это вызывает панику – неготовность власти реагировать на вызовы и давать конкретные ответы», – подчеркнула она.

Она также подчеркнула, что пандемия коронавируса – это вызов, который влияет на всю мировую экономику, и он требует консолидации общества. При этом нардеп отметила, что будет работать рабочая группа, которая будет нарабатывать изменения в законодательство.