Дефолтом по коронавирусу: как пройти шторм с минимальными потерями

У нас есть три варианта развития: или жесткий дефолт, или технический дефолт с определенными предохранителями, или попробовать пройти между капелек.

Но в любом варианте, даже самом худшем первом, есть возможность смягчить ситуацию. Вопрос в том, кто захочет это делать, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

«Конечно, я не претендую на полноту шагов, но есть несколько вещей, которые должны быть воплощены в жизнь и позволят смягчить удар мирового кризиса», – пишет политолог.

1. Не допустить паники

Примеры соседних стран показывают, что в той или иной степени возникает продуктовая паника всегда. Можно ли ее минимизировать? Безусловно, да. Ведь паника пока является делом прежде всего психологическим, а не экономическим. Итак, что нужно сделать?

– Встретиться со всеми крупными ритейлерами и выработать единые правила игры (услышать их проблемы, снять все возможные препятствия, даже в ущерб поступлений от таможни).

– Встретиться со всеми руководителями крупнейших и производителей продуктов питания и обеспечить им режим наибольшего благоприятствования.

– Параллельно нужно ввести четкий мониторинг цен, и продавец должен знать о неотвратимости наказания за спекулятивные накрутки.

– То же самое нужно сделать на фармацевтическом рынке.

2. Валютный рынок

Сейчас сложилась ситуация, при которой правящее большинство нагнетает истерию по затратам резервов НБУ, но не спешит снимать руководство Нацбанка, поскольку не имеет консолидированной кандидатуры на голову центробанка.

«Это ведет к политическим войнам и поиску виновных, но никак не способствует среднесрочной стабилизации ситуации. При этом общество должно понимать, что девальвация гривны хоть и состоится, но не будет шоковой, как в 2014 г. Что нужно сделать?», – отмечает Денисенко.

– Срочно определиться с будущим руководителем Нацбанка, который будет отвечать за всю дальнейшую политику в этом вопросе.

– Начать девальвацию гривни, причем не на 20-30 коп. в день, а сразу на 5-6 грн, чтобы не палить резервы и дать возможность в среднесрочной перспективе сбалансировать бюджет, прежде всего благодаря экспортерам. Причем после первого резкого скачка вниз можно и нужно плавно удерживать курс.

– Жесткая борьба со спекулянтами, которую должна делать СБУ совместно с НАБУ. Без этого пункта можно просто «сушить весла».

3. Точки роста

Во всем мире вместе с карантином разрабатываются жесткие протекционистские меры, которые должны позволить национальным экономикам не упасть.

– Определить три-четыре отрасли, которые станут драйверами экономики и где работают большие массы людей при локализации производств именно в Украине.

– В крупные инфраструктурные проекты с локализацией украинского производства сделать контролируемую эмиссию, которая позволит запустить прежде всего строительную отрасль, где сконцентрированы большие количества украинских рабочих (иностранцы не должны строить наши мосты в период кризиса).

– Малый и средний бизнес должен быть избавлен от уплаты налогов на два-три года, если официально трудоустроено 10-20 человек на две минимальные зарплаты.

– Должна быть пересмотрена система государственных закупок, когда при разнице в цене до 10% между украинским и иностранным производителем выигрывает украинский производитель.

– Дать определенные льготы тем компаниям, которые помогают бороться с коронавирусом (это должно стать не только социально значимым, но и не убыточным).

4. Государственные финансы

– Крупнейшие государственные монополии должны заморозить цены и тарифы и остановиться на минимальной рентабельности в год (потом решение должно быть пересмотрено).

– Продажа государственной земли (как бы я не был против этого) и приватизация, если она состоится, должна предусматривать создание фонда национального будущего с четкими пропорциями для стартаперов и понижение кредитных ставок для бизнеса.

– Нужно пересмотреть госбюджет и макропоказатели этого года (ну не будет курс 27 грн за доллар).

5. Международное сотрудничество

«Какой бы сценарий не был выбран, нужно активизации коммуникации с МВФ как минимум, чтобы не заморозить ее на годы, а также с другими мировыми фондами, которые готовы входить в Украину», – подчеркивает Денисенко.

При этом украинские посольства должны стать филиалами наших экспортеров.

6. Коммуникация

В период кризиса всегда мало информации, даже если кому-то кажется, что ее много. Придумать велосипед здесь тяжело, а потому нужно сделать всего несколько вещей.

– Создать реальную команду «Единого голоса» провластных коммуникаций.

– Договориться с крупнейшими СМИ о том, чтобы не сеять панику (ну получают же телеканалы деньги на свои телесериалы).

Як пройти кризу з мінімальними втратамиУ нас є три варіанти розвитку: або жорсткий дефолт, або технічний дефолт з… Geplaatst door Vadym Denysenko op Donderdag 12 maart 2020

– Наконец понять, что главные распространители фейков – Telegram-каналы, которые контролируются представителями партии Зеленского. И, наконец-то, что-то с этим сделать.

«Конечно, это не исчерпывающий перечень того, что нужно делать. Но если даже этого не сделать, то социальные и экономические потрясения могут быть катастрофическими. Конечно, если исходить из того, что коронавирус и кризис – это не маркетинговый ход», – подытожил Денисенко.