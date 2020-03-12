Американский канат для Зеленского: разыграют ли украинскую карту на выборах США?

Победа бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на предварительных выборах в шести штатах практически не оставила шансов его главному и единственному конкуренту сенатору Берни Сандерсу.

Вопрос теперь не в том, станет ли Байден кандидатом от демократов – станет. Вопрос в том, получит ли он достаточное количество голосов делегатов съезда демократов еще до проведения партийного форума или ему придется искать недостающие голоса уже перед самим голосованием, пишет на страницах «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Успех Байдена делает одной из главных тем американской предвыборной кампании Украину, а одной из главных фигур этой предвыборной кампании – Владимира Зеленского. И это вовсе не преувеличение. Президент США Дональд Трамп, который будет бороться за свое переизбрание, уже успел заявить, что украинская тема должна стать главной в предвыборной кампании», – пишет публицист.

И эту точку зрения, как ни парадоксально, будут разделять демократы, которые напомнят избирателям об импичменте Трампа, его давлении на Зеленского, о попытках увязать предоставление военной помощи нашей стране с расследованием обвинений против сына Байдена.

«А команда Трампа, напротив, будет напоминать именно об этих обвинениях, настаивать на коррумпированности и нечистоплотности конкурента», – отмечает Портников.

Поэтому Зеленский нужен всем.

«Одним необходимо, чтобы украинский президент если не признал бы факт давления на него, то хотя бы молчал и не говорил при каждом удобном случае, что на него не давили и что он в восторге от Трампа. Другим – чтобы генеральный прокурор Украины начал серьезное расследование, сам факт которого можно будет использовать в предвыборной кампании», – подчеркнул Портников.

Учитывая политическую некомпетентность Зеленского и непонимание представителями его окружения законов большой политики, трудно понять, как украинский президент переквалифицируется в опытного канатоходца. Но если он не удержится на канате, проблемы будут не у него лично, Проблемы будут у Украины. И с двухпартийной поддержкой, и с отношениями с Соединенными Штатами, и с американским давлением на Россию.

«После выборов все придется начинать сначала, выстраивать отношения буквально с чистого листа, рассчитывать на институции, в которых прибавится недоброжелательных людей. Это тоже станет хождением по канату. И если у Зеленского не получится пройти сейчас, то на этот новый канат он точно не заберется», – подытожил Портников.