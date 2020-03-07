Изображая жертву: как Зеленский отомстит Гончаренко?

Когда народные избранники протроллят Зеленского, положив на трибуну лапти? Что можно сказать об итогах выступления президента в парламенте?

Депутат «ЕС» Алексей Гончаренко открыл весенний сезон перехода на личности. Судя по реакции президента Владимира Зеленского, оппозиционный политик четко попал в мишень, пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы».

«Напомним, в среду во время внеочередного заседания Верховной Рады, посвященного отставке правительства Алексей Гончарука, народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко призвал главу государства извиниться перед украинцами», – пишет Сетевой Оракул.

По словам Гончаренко, именно Зеленский виноват в ошибках, которые совершало предыдущее правительство.

«Это вы привели это правительство к власти. Это вы собрали эту Верховную Раду. Это вы виноваты в том, что в бюджете вот такая дыра. Это вы виноваты, что на таможне собирают лайки и взятки вместо того, чтобы собирать бюджет. Это вы виноваты, что ваши депутаты предлагают продать собаку, чтобы заплатить за газ. Вы привели сюда насильника, который продолжает тут сидеть, у которого вы обещали забрать мандат. И потому ваше выступление должно было закончится следующим: «Я виноват перед народом Украины», – заявил Гончаренко под недовольный шум монобольшевиков.

Собственно, ничего эдакого он не сказал. Точно также думают миллионы украинцев, у которых просто нет доступа к парламентской трибуне. Но по поведению Зеленского было хорошо заметно, что он раздражен словами оппозиционного депутата.

«После окончания заседания президент подошел к нему и заявил, чтобы тот не переходил на личности. Это была просьба или угроза, будет видно уже в ближайшее время», – отмечает Сетевой Оракул.

Судя по уголовному делу, фигурантками которого стали коллега Гончаренко по фракции София Федына и волонтерка Маруся Зверобий, президент очень обидчив. И Гончаренко правда-матка может аукнуться уголовным делом.

Напомним, 1 ноября Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту разговоров Федыны и Зверобий в записанном ими видео, в котором они намекают, что Зеленского могут убить.

«ГБР и СБУ квалифицировали эти высказывания как угрозу убийством в отношении президента. Несмотря на абсурдность обвинений, 6 февраля ГБР вручило подозрения Зверобий, а 12 февраля – Федыне. Сама депутатка сообщила, что 10 марта состоится судебное заседание, где ей изберут меру пресечения», – подчеркивает Сетевой Оракул.

«Откуда у Зеленского, да и не только у него, но и у его соратников (здесь можно вспомнить, как «слуга» Максим Ткаченко обложил матом значительного старшего по возрасту коллегу из «Батьківщини» Алексея Кучеренко за то, что назвал визави «клоуном») столь болезненное отношение к привычным для отечественной политики вещам – жесткой критике и переходу на личности?», – уточнил он.

Ответ надо искать в психологии как президента, так и членов его команды.

«Мы не знаем, какие комплексы сформировались у этих людей в детстве – здесь непаханое поле для психоаналитиков – зато можем предположить, что на их нынешнее поведение могли серьезно повлиять два фактора: предыдущая сфера деятельности, не связанная с политикой, и ошеломительный результат на выборах, породивший головокружение от успехов», – отмечает Сетевой Оракул.

Зеленский «в прошлой жизни» был не только горячо любимым многими комиком, но и успешным бизнесменом. В «Квартале» он считается безоговорочным лидером, в этом коллективе сложилась комфортная обстановка, из которой Зеленскому пришлось выйти после кардинальной смены профиля деятельности.

«Первым делом он привел на Банковую людей, с которым раньше работал. Чтобы хоть как-то обеспечить зону комфорта на новом месте. Но чем глубже Зеленский окунался в государственные дела, тем лучше понимал – в политике никому доверять нельзя. И это понимание, похоже, становилось фактором постоянного внутреннего давления», – подчеркивает Сетевой Оракул.

В «Квартале», в среде своего общения, Зеленский был авторитетом, а тут, оказывается, премьер, которому он доверился, считает, что в голове у президента «туман», что во фракции «слуг» есть люди, расшатывавшие ее изнутри при помощи медиакиллерства, что очень сложно найти адекватных управленцев и так далее. И за этот ворох проблем в сознании граждан ответственность несет один человек – президент.

«Кто знает, возможно, советники Зеленского убеждают его, что народ так не думает, что его рейтинг – это одно, а рейтинги Кабмина и парламента – другое. Но это – иллюзия. И Гончаренко своим выступлением пробыл в ней дыру. Отсюда и такая реакция», – отмечает Сетевой Оракул.

Политики старой когорты – толстокожие, потому обвинения в коррупции, популизме, в политическом флюгерстве и так далее они воспринимают как временное явление или кем-то оплаченную информационную атаку, следы которой через короткий отрезок времени останутся только в поисковых системах интернета.

«Они знают, что память избирателей очень короткая, потому неприятности надо просто переждать и все со временем забудется. А вот Зеленский и члены его команды так еще не умеют. Потому обижаются, раздражаются, чем делают себе еще хуже – они создают вокруг тех или иных инцидентов, даже мелких, дополнительный негатив, который ложится на них», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Тот же Ткаченко мог не реагировать на слово «клоун». А Зеленский – на провокационное выступление Гончаренко. Теперь все увидели, как реагируют представители власти, и желание заняться откровенным буллингом, скорее всего, появится у многих.

«Тут уместно вспомнить эпизод из далекого 2002 г. Тогда еще молодой депутат Юрий Луценко в сессионном зале со словами «На дорожку в Европу» вручил президенту Леониду Кучме плетенные лапти, когда тот зачитывал свое послание Верховной Раде. Кучма отбросил «подарок» в сторону сектора, где сидели коммунисты, и спокойно продолжил выступление. Интересно, как бы на такой конфуз отреагировал Зеленский?..», – подытожил Сетевой Оракул.