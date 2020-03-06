Дело MH17: Россия стремится заболтать судебный процесс и уйти от ответственности

Эксперт рассказал о том, как Россия отвлекает внимание от ситуации со сбитым Боингом МН-17.

На круглом столе, который прошел 5 марта в «Укринформе», эксперты, политологи, политики обсудили развитие дела по расследованию и привлечению к ответственности руководства России и непосредственных исполнителей военного преступления – уничтожения в июле 2014 года российскими оккупантами самолета малайзийских авиалиний рейса МН-17. Видео заседание круглого стола опубликовано на канале YouTube.

Арсенал политических и информационных трюков Москвы, используемых ею для отвлечения общественности и влияния на следствие по делу МН-17, будет только расширяться в ходе судебного разбирательства по делу о сбитии Боинга в 2014 году над Донбассом, заявил эксперт Дмитрий Левусь.

При этом особое внимание было уделено запущенной Кремлем массированной информационной кампании, направленной на отрицание обвинений в сторону РФ и на формирование образа Украины как виновницы гибели 298 человек из нескольких стран.

«Официальная позиция Нидерландов соответствует позиции международной следственной группы JIT, а отказ Кремля от ареста и экстрадиции зенитчика так называемой «ДНР» Цемаха, также как и четкие заявления нидерландской прокуратуры о невозможности РФ судить самостоятельно обвиненных в преступлении, сбитии самолета рейса МН-17 привели к определенным осложнениям в двусторонних отношениях этих стран», – заявил эксперт Дмитрий Левусь.

«Но именно в силу своей важности для следствия и суда Нидерланды остаются целью российских провокаций и информационных операций, к которым добавилось и давление на «несговорчивых» по мнению Москвы политиков», – отметил он.

Он отметил, что в Нидерландах существует значительное количество политических и общественных деятелей, журналистов, которые за плату сотрудничают с Москвой. Например, «Комитет «Глобальные права мирных людей» препятствовал заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в 2016 году, формируя мнение нидерландцев перед референдумом о соглашении. Также эти люди и сети организаций, подключены к отбеливанию РФ и формированию образа Украины как виновницы трагедии.

Понимая, что этих усилий недостаточно, чтобы повлиять на следствие и суд, Кремль усилил давление на нидерландских политиков, которые критикуют политику Путина. В результате состоялось внесение члена комитета по иностранным делам Парламента Нидерландов Сьюрдсмы в санкционный список Кремля и, в ответ, отказ от делегации комитета от посещения Москвы с визитом 24-27 февраля.

Исполнительный директор Благотворительного фонда «Акцент» Олег Лисный сказал, что помимо Нидерландов целью Кремля в деле МН-17 является Малайзия. При этом Москве удалось добиться коррекции позиции Малайзии. В 2015 году Малайзия выступала в Совете безопасности ООН инициатором по созданию Международного трибунала для рассмотрения дела МН-17, которую РФ, воспользовавшись правом вето заблокировало.

Теперь же в начале февраля, на совместном брифинге с Прокуратурой Нидерландов экс-премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамат, хотя и не говорит о невиновности Москвы, подыгрывает одной из запущенных из Кремля версий о том, что уничтожение самолета стало последствием того, что сложный комплекс «Бук» попал в руки непрофессионалов «повстанцев» и Москва не причастна к этому.

Народный депутат VIII созыва, председатель правления Сети защиты интересов АНТС Анна Гопко считает, что дело МН17 следует рассматривать в контексте всех судебных исков Украины против России.

«Обстрелы жилых районов Мариуполя, Волновахи и Краматорска, впоследствии применение химического оружия в Алеппо и в Солсбери. Дело МН17 следует рассматривать в контексте всех судебных исков Украины против Российской Федерации, который должен стать ключевым элементом противодействия российской гибридной агрессии», – подчеркнула Гопко.

В то же время она призвала бойкотировать парад 9 мая в Москве.

«Сейчас, когда будут судебные заседания в деле МН-17, мы должны четко заявлять о бойкоте парада 9 мая, отмечая, что мировые лидеры не могут ездить на территорию государства-террориста, причастного ко многим случаям, таким как катастрофа МН-17. Надо это связывать и с катастрофой тегеранского самолета, потому что там тоже есть определенные российские следы», – настаивает Гопко.

Артем Филипенко из Одесского филиала Национального института стратегических исследований отмечает создании своеобразного пула европейских друзей, которые поддерживают Украину в определении России как государства-террориста.

«Почти нет украинского нарратива и разъяснения на Донбассе и в Крыму. И как результат – большинство лояльных к Украине СМИ все равно используют терминологию «повстанцы». То, что это оккупация, агрессия, используется, к сожалению, только отечественными СМИ и не имеет такого распространения в условно дружественных странах. И это касается помимо прочего и дела МН-17», – обращает внимание Филипенко.

Украинским нарративом должно быть то, что российское государство однозначно является террористом, считает директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко.

«Создать эффект постоянного преследования и напряжения. Когда ни один российский чиновник и деятель не будет знать, где в Европе или в мире ему снова поставят этот вопрос. Мы должны ездить по Европе со своими презентациями и преследовать врага. Когда мы переведем это из защиты в наступление, мы заставим их нервничать, ошибаться, и это даст нам дополнительные возможности. Все, что идет в ущерб врагу, надо использовать максимально и бескомпромиссно», – отмечает Кочевенко.

Украина должна переносить обсуждение российской агрессивной политики на европейские площадки, убежден Михаил Самусь – заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам.

«Нам надо организовывать такие круглые столы не в Киеве, а в европейских столицах, где занимались бы этой повесткой дня, и это вносило бы понимание того, что происходит. И кейс по нашему самолету в Иране можно использовать, сравнивая как повел себя гонимый западной цивилизацией иранский режим, признав, что сбил самолет, и как ведет себя режим, на трибуне которого будет стоять, например, Макрон 9 мая», – отмечает Самусь.

Было отмечено, что в нынешних условиях России пытается избежать политической ответственности за катастрофу рейса MH17. В связи с этим Кремль ставит задачу на размывания информационного поля вокруг судебного процесса.

«Здесь ситуация такая, чего добивается Россия? Она хочет снять с себя политическую ответственность за вот эту трагедию. Кремль отказывается нести именно политическую ответственность. Возможно они признают ответственность Гиркина за совершенный теракт, которого могут даже осудить в самой России, подобные примеры уже были. Для достижений этих целей Россия будет размывать информационное пространство своими вбросами», – подчеркнул политэмигрант из России Олег Шро.

Шро отметил, что не совсем понятна, как именно они собираются это сделать, с учетом того, что общеизвестно, что использования российской армии и вооружений за пределами страны не возможно без личной санкции верховного главнокомандующего, нацлидера России Владимира Путина.

Круглый стол «Дело МН-17. Отягчающие Кремля – 2», на котором прозвучали эти и другие оценки от украинских и зарубежных экспертов и политиков относительно ситуации с МН-17 и попыток Москвы избежать ответственности накануне начала судебного разбирательства в Голландии 9 марта, был организован Благотворительным фондом «Акцент» и общественной организацией «Бурштиновий шлях».