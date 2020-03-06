Тест на вшивость для Шмыгаля: зачем «слуги народа» атаковали министра Немчинова?

Сегодня «любі друзі» Владимира Зеленского начали глобальную атаку на премьера, которого они вчера поддержали.

Этот демарш депутатов от пропрезидентской фракции можно рассматривать, как первый «тест на вшивость» для нового премьер-министра Дениса Шмыгаля, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко/

«Дело в том, что Шмыгаль имеет в правительстве аж одного своего человека – министра Кабинета Министров Немчинова. И этот министр забыл почистить свой «Фейсбук», где он говорил все, что думает о Зеленском», – пишет политолог.

Теперь из всех щелей украинцам будут рассказывать о порохоботах в окружении нового премьера. И Зеленскому это явно не нравится.

«Но на самом деле, надо всем понять: Шмыгаля берут на понт. На такой себе примитивный гоп-стоп: испугается он или нет», – отмечает Денисенко.

Если Шмыгаль сдаст Немчинова – считайте, у нас ручной премьер. Окружит он Немчинова замами, которые будут «чужими» людьми, – премьер марионетка.

«Немчинов – это лакмусовая бумажка для Шмыгаля: от того, как он себя поведет, станет ясно, готов ли он хоть иногда, в отличие от Гончарука, иметь свою точку зрения», – подчеркивает Денисенко.

Шмигалю дали перший тест на вошивістьСьогодні, любі друзі Володимира Зеленського розпочали глобальну атаку на… Geplaatst door Vadym Denysenko op Donderdag 5 maart 2020

В то же время, вся это история – несомненно хороший знак для Украины. Можно прогнозировать, что команда президента Владимира Зеленского увязнет во внутренних склоках.

«А для всех тех, кто разочаровался в Зеленском, – это хороший знак. Окружение Зеленского будет поедать Шмыгаля так же, как оно поедало Гончарука», – подытожил Денисенко.