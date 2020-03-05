Кабмин Шмыгаля-Януковича: эти старые лица новых «слуг народа»

В среду, 4 марта, Верховная рада Украины на внеочередном заседании отправила в отставку Кабмин Алексея Гончарука и назначила новое правительство во главе с Денисом Шмыгалем, пишет в своем материале редакция «Деловой Столицы».

Премьер-министр Денис Шмыгаль

Недавно назначенный вице-премьером – министром развития громад и территорий Шмыгаль до этого во времена президентства Виктора Януковича работал начальником департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, затем заместителем начальника Главного управления Министерства доходов и сборов Украины во Львовской области

«Последние два года работал директором Бурштынской ТЭС, которая принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову. Своего ставленника он решил продвигать в Кабмин не напрямую с должности директора ТЭС, а через губернаторское кресло», – пишет редакция.

В июне 2019 г. Шмыгаль был одним из трех кандидатов на должность руководителя Львовской ОГА, но на должность Зеленский назначил юриста Маркияна Мальского, а «опытного управленца», по его же словам, президент послал руководить Франковщиной. С премьером Шмыгалем самый богатый украинец значительно усилит свои позиции в политике и экономике.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко

Вадим Пристайко родился 20 февраля 1970 г. в городке Килия Одесской области. Через несколько лет семья Пристайко переехала в Запорожье, а в середине 80-х – в Киев.

«Будущий министр получил диплом специалиста по информационным технологиям, с отличием окончив Киевский политехнический институт в 1994 г. В 1998-м он окончил Украинскую академию внешней торговли, где получил степень магистра», – отмечает редакция.

Вадим Пристайко сделал блестящую карьеру в сфере международных отношений.

В Правительстве Алексея Гончарука работал в должности главы МИД. По слухам, им был недоволен нынешний глава ОПУ Андрей Ермак.

Вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров

Михаил Федоров родился 21 января 1991 года в городке Васильевка в Запорожской области. Закончил факультет социологии и управления Запорожского университета, Высшую политическую школу, образовательную школу представителей НАТО в Украине. Получал стипендию ОБСЕ. В 2012 году был «студенческим мэром» Запорожья.

«В мае 2013 года основал собственное диджитал-агентство SMMSTUDIO в Запорожье. Является специалистом в таргетировании рекламы в интернете и социальных сетях. Его компания, численностью в сорок сотрудников, занимается увеличением продаж с помощью рекламы в социальных сетях, таких как Фейсбук и инстаграм. Одним из клиентов студии был «Квартал-Концерт», – подчеркивает редакция.

Федоров отвечал за онлайн-стратегию во время президентской кампании Владимира Зеленского. На выборах в Раду в июле 2019 стал шестым номером в списке партии «Слуга народа».

В августе 2019 возглавил вновь Министерство цифровой трансформации. На своей должности занимается внедрением концепции «Государство в смартфоне».

Министр внутренних дел Арсен Аваков

Арсен Аваков был главой Харьковской ОГА с 2005 по 2010 год. Народный депутат Украины (2012-2014, от фракции «Батькивщина»).

«После Революции Достоинства назначен министром внутренних дел. На этой должности находится рекордный для Украины срок (6 лет). До этого времени рекордсменом на этой должности был кучмовский министр Юрий Кравченко (5 лет и 9 месяцев)», – отмечает редакция.

Аваков работал министром внутренних дел в первом и втором правительствах Арсения Яценюка, а затем в Кабмине Гройсмана. Назначение Авакова в правительство Гончарука было под вопросом. В конце концов его назначили, как было заявлено «на временной основе».

После 6 лет во главе МВД Арсен Аваков стал одним из самых влиятельных украинских чиновников.

Министр финансов Игорь Уманский

Довольно известный финансист, при первом правительстве Тимошенко руководил департаментом работы с проблемными банками генерального департамента банковского надзора Нацбанка.

«Во втором Кабмине Тимошенко был первым заместителем министра финансов, после отставки министра Виктора Пинзеныка стал исполняющим обязанности министра. Также работал первым заместителем министра финансов Натальи Яресько в Кабмине Арсения Яценюка», – подчеркивает редакция.

Позднее стал внештатным советником по экономике Петра Порошенко. В последнее время СМИ из пула олигарха Игоря Коломойского массированно атакуют Уманского, называя его человеком влиятельного соратника президента Порошенко, Игоря Кононенко.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов

Во времена президента Ющенко был депутатом Львовского областного совета от Украинской народной партии.

«В 2014-2017 служил в Государственной пограничной службе Украины, руководил военно-гражданской администрацией сел Коминтерново, Водяное и Заиченко Волновахского района Донецкой области», – отмечает редакция.

Бывший государственный секретарь Министерства молодежи и спорта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

Постоянный представитель Украины в Совете Европы, вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции.

«В 2003 году с отличием выпустился из Института международных отношений Киевского университета им. Т.Г. Шевченко по специальности «международное право». В 2005 защитил кандидатскую диссертацию по тому же профилю. Владеет английским языком», – подчеркивает редакция.

В августе минувшего года получил пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в правительстве Алексея Гончарука.

Помимо дипломатической работы отличился на поприще писательства, презентовав в минувшем году книгу «Війна за реальність: як перемагати у світі фейків, правд і спільнот», в которой делится размышлениями об информационных манипуляциях и обороне от них. Презентация состоялась в Мыстецьком Арсенале, в Совет по вопросам развития которого входит Дмитрий Кулеба.

Министр юстиции Денис Малюська

Денис Малюська родился 19 ноября 1981 году в г. Дунаевцы Хмельницкой области. Учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, который окончил по специальности «правоведение». В 2012-2016 учился в Лондонском университете.

«В 2004 году основал адвокатское объединение «Адвокатская фирма «Бизнес-право», а в 2005 году – ООО «СОВЕТНИК ПРЕСС», которое затем и возглавил. Предприятие занимается издательской деятельностью», – отмечает редакция.

В 2010 году Денис Малюська был назначен консультантом по развитию частного сектора Группы Всемирного банка. На этой должности он оказывал техническую поддержку правительствам Украины и стран Центральной Азии. Впоследствии был избран заместителем председателя правления BRDO/World Bank Group (Офис эффективного регулирования)– независимого неправительственного экспертно-аналитического центра, созданного по инициативе Министерства экономического развития и торговли и западных партнеров: Всемирного банка и правительства Канады. Эту организацию возглавлял бівший шеф Малюськи премьер Алексей Гончарук.

«На парламентских выборах в 2019 году избран народным депутатом от партии Слуга народа, № 21 в списке. В августе прошлого года был назначен министром юстиции. Больше всего запомнился эпатажными фото на рабочем месте», – подчеркивает редакция.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий

Криклий окончил экономический факультет Киевского национального университета имени Шевченко. До 2015-го работал в частной сфере, после чего занял должность советника главы МВД Авакова. Затем работал руководителем Главного сервисного центра МВД.

В июле 2019-го избран народным депутатом по списку «Слуги народа» (№12).

В августе 2019-го Криклий возглавил Министерство инфраструктуры Украины.

Министр социальной политики Марина Лазебная

Работала главным специалистом в Минэкономики и Секретариате Кабмина. Бывший директор Департамента труда и занятости Министерства социальной политики в Кабмине Николая Азарова. В 2013 году указом Виктора Януковича была назначена председателем Государственной службы занятости.

Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб

Генерал-лейтенант, командующий войсками Территориального управления «Север», первый заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Министр здравоохранения Илья Емец

Известный кардиохирург, директор Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ, бывший министр здравоохранения в первом правительстве Николая Азарова. Основатель и президент Международного благотворительного фонда в Украине «Детское сердце».

Министр обороны Андрей Таран

Военный разведчик, в Главном управлении разведки Министерства обороны работал с 1994 года. В 2015 году его уволили с должности Главы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе из-за подозрений в государственной измене. После этого Таран дослужил в качестве заместителя командующего Сухопутных Войск. Будущего министра называют близким к главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Министр оккупированных территорий Алексей Резников

Известный юрист, основатель фирмы «Резников, Власенко и Партнеры». Вместе с нынешним нардепом от «Батьківщини» Сергеем Власенко Резников был адвокатом кандидата на пост президента Виктора Ющенко в деле о непризнании второго тура выборов 2004 г. До последнего времени он работал партнером юридической фирмы «Астерс».

«В политику пришел, избравшись в Киевраду от Блока Николая Катеринчука. После выборов в 2014 г. Резникова избрали заместителем городского головы и секретарем Киевского горсовета, позже он оставил эти должности, будучи советником Кличко», – подчеркивает редакция.

Проявил себя как организатор конкурса «Евровидение» в Киеве в 2017 году, также он организовывал проведение финального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017-2018 со стороны КГГА. Сейчас Резников – представитель Украины в политической подгруппе минского процесса. Союзником известного юриста называют главу ОП Андрея Ермака.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов

Бизнесмен, бывший президент концерна «АВЭК», основателем и совладельцем которого является крупный харьковский предприниматель Александр Фельдман, депутат ВР шести созывов. В Раде V – VII созывов Чернышов был помощником-консультантом Фельдмана на общественных началах. Ему приписывают близкое знакомство с Игорем Коломойским.

«С октября 2019 года – председатель Киевской облгосадминистрации», – отмечает редакция.

Министр спорта Вадим Гутцайт

Олимпийский чемпион по фехтованию, тренер женской сборной саблисток Украины, бывший глава Федерации фехтования Украины.

Бывший руководитель Олимпийского учебно-спортивного центра «Конча-Заспа». Также он работал на должности начальника Департамента молодежи и спорта в Киевской городской государственной администрации.

Вакантные министерские портфели

Вакантными остаются четыре министерских кресла – глав Минкульта, Минобразования, Министерства энергетики и Министерства экономики. Наиболее вероятными кандидатами на эти должности СМИ называли:

Министр энергетики Иван Плачков

«Работал на Киевской ТЭЦ-5 на должностях от обходчика до главного инженера.Многолетний гендиректор и глава набсовета «Киевэнерго», – подчеркивает редакция.

Бывший министр топлива и энергетики в правительствах Виктора Ющенко,Юлии Тимошенко и Юрия Еханурова. Экс-глава Одесской областной государственной администрации при Кабмине Еханурова. Также работал заместителем руководителя Государственного управления делами. Считается человеком Рината Ахметова.

Министр культуры Владимир Бородянский

До того, как прийти в исполнительную власть, Бородянский был известным медиа-менеджером, на протяжении длительного времени руководил группой StarLightMedia, а также был внештатным советником президента Владимира Зеленского.

«29 августа 2019 года Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров, в котором Владимир Бородянский занял должность министра культуры, молодежи и спорта», – подчеркивает редакция.

Главным направлением своей работы на посту Бородянский назвал борьбу с фейками.

Министр экономики Роман Жуковский

Сын бывшей главы правления банка «Надра» Валентины Жуковской, близкой к экс-владельцу учреждения Дмитрию Фирташу. Раньше работал в «Укрсоцбанке».

«Во второй половине 2000х, при расцвете корпорации Фирташа «РосУкрэнерго» Жуковский возглавил Главную службу социально-экономического развития Секретариата президента во времена Виктора Балоги», – подчеркивает редакция.

При Викторе Януковиче сохранил свой пост уже в его Администрации под руководством Сергея Левочкина.

Министр сельского хозяйства Тимофей Милованов

После предполагаемого разделения Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства его нынешнему руководители прочат должность главы новосозданного Министерства сельского хозяйства.

«По слухам Милованов, отказывается продолжать работу в правительстве, но официальных подтверждений этому по состоянию на 12:30 4 марта нет», – подчеркивает редакция.