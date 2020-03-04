«Уйти нельзя остаться»: Гончарук продержался против отставки дольше Лазаренко

Четверо суток Гончарук торговался за свою (не) отставку. Наконец согласился уйти.

Украина с интересом наблюдает за перипетиями премьериады и манипуляциями с составом Кабмином. Одним из острых вопросов стала отставка действующего премьер-министра Алексея Гончарука, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко

«Почему? Его старшие партнеры просто не сказали ему ничего обнадеживающего (он наконец понял, что он не игрок)», – пишет политолог.

Но Гончарук продержался дольше Лазаренко, который три дня не выходил из кабинета. И даже переплюнул губернатора Донецкой области Полякова, который через три дня после увольнения вышел из своего кабинета, как говорят, в разных носках и без ботинок.

«Гончарук держался четыре дня!», – подчеркнул Денисенко.

Три доби Гончарук торгувався за свою (не)відставку. Нарешті погодився піти.Чому? Його старші партнери просто не… Geplaatst door Vadym Denysenko op Dinsdag 3 maart 2020

Теперь важно для всех нас понять, испугался ли Зеленский послов и оставит ли «своего» человека Рябошапку и Сытника или начнет новую самостоятельную игру.

«Большая ночь для Зеленского продолжается! Ведь после нее у него есть два шанса: либо стабилизировать свой рейтинг, либо скатиться до предела погрешности», – подытожил Денисенко.