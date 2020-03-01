«Это ложь, я в шоке»: у Макрона опровергли идею прямых переговоров Киева и ОРДЛО

Депутат от партии Макрона не предлагала привлекать сепаратистов к переговорам о мире на Донбассе.

«Новая Газета» проверила на достоверность сенсационное заявление депутата Верховной Рады от прокремлевской партии «Оппозиционная платформа – За Жизнь» (далее «ОПЗЖ») Олега Волошина, пишут на страницах издания журналисты Наталья Данилова и Юрий Сафронов.

«Господин Волошин сообщил, что Валерия Фор-Мунтян, депутат Нацсобрания Франции от правящей партии «Вперед, Республика!» поддержала идею привлечения сепаратистов к переговорам о мире на Донбассе», – говорится статье журналистов.

В интервью «Новой» госпожа Фор-Мунтян заявила, что ей приписали слова, которых она никогда не произносила.

«Я абсолютно в шоке», «не знаю, как можно было такое выдумать», – заявила депутат Фор-Мунтян, председатель группы дружбы Франция-Украина в Национальном собрании.

Госпожу Фор-Мунтян «возмутило заявление» депутата Волошина, опубликованное им в фейсбуке: «…Депутат от партии Макрона Валери Фор-Мунтян неожиданно говорит, что для лучшей динамики мирного процесса за столом переговоров «не хватает сепаратистов».

«Эту «новость» от заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС, члена партии «ОПЗЖ» Олега Волошина затем перепечатали СМИ», – отмечают журналисты.

Депутат Фор-Мунтян подтвердила «Новой газете», что 27 февраля действительно встретилась в Париже с господином Волошиным, о котором «прежде ничего не знала». Волошин предложил рассказать об инициативе создания «парламентского измерения нормандского формата».

«На встрече я сказала депутату Волошину, что нормандский формат нужно оставить в нынешнем виде: на уровне президентов и министров иностранных дел. И не привлекать к этому еще и парламентариев, так как это может только навредить переговорному процессу», – подчеркнула депутат Фор-Мунтян.

«Волошин потом мне сказал: вы хотите, чтобы сепаратисты были за столом переговоров? Я ответила: абсолютно нет, я вообще об этом не говорила. Я говорила лишь о том, что депутаты и сенаторы Франции не должны вмешиваться в нормандский формат», – добавила она.

Фор-Мунтян также отметила, что правящая партия «Вперед, Республика!» никогда не высказывала поддержку инициативе создания «парламентского измерения нормандского формата».

«Меня как председателя группы дружбы Франция-Украина обязательно бы об этом известили», – подчеркнула она.

Напомним, инициативу подключения к переговорам о мире на Донбассе еще и парламентариев четырех стран «нормандского формата» (России, Украины, Франции и Германии) озвучил в конце 2019 года глава политсовета партии «ОПЗЖ» Виктор Медведчук, кум Владимира Путина. Неформальное название для инициативы придумал сам Путин.

«В конце января Виктор Медведчук вместе с Олегом Волошиным провели в одном из залов Сената Франции «презентацию» своей инициативы. На мероприятии присутствовало 7 французских парламентариев. Всего в Сенате и Национальном собрании Франции заседает 925 человек», – подытожили журналисты.