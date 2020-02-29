Огнем и вилами: «слуги народа» толкают Украину в горнило гражданской войны

Житель Сумщины Александр Бурлаков решил, что поджечь себя под Офисом президента – хороший способ привлечь внимание власти к своим проблемам, пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы».

«Меня не слышит власть. Причина моего поступка – безвластие, коррупция… Кабинетное крысятничество не дает нам решать наши вопросы. Нет закона. У них закон – деньги. Я неоднократно обращался к правоохранителям, и куда я только не обращался. Я не вижу выхода и поэтому я так поступил», – пояснил попытку сжечь себя под зданием Офиса президента Александр Бурлаков.

По его словам, Гуриновский сельский совет вместе с Госгеокадастром не дали ему распаивать землю в селе Новоивановка.

На шаг отчаяния Бурлакова отреагировали у Владимира Зеленского. Как заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, ОП направил запрос в Национальную полицию и Государственную службу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра с просьбой в пределах компетенции рассмотреть поднятые заявителем вопросы.

«При наличии оснований ответственных лиц просят принять меры реагирования и о результатах сообщить заявителю и в Офис президента. Также у Зеленского обратились в Сумскую облгосадминистрацию с просьбой всесторонне рассмотреть обращение Бурлакова, и в случае выявления нарушения его прав принять меры к их восстановлению. Напомним – Сумская область остается единственной в стране, где после смены власти до сих пор не назначили полноценного главу ОГА и других ключевых руководителей», – пишет Сетевой Оракул.

Поступок Бурлакова можно назвать неадекватным, но и реакция ОП выглядит излишне бюрократически сухой. Между тем Бурлаков может стать тем «факелом», из которого разгорится пламя.

«Верховная Рада на следующей неделе продолжит мучиться с законом о земле. По прогнозам, окончательного голосования за этот документ в лучшем случае стоит ожидать в апреле. Но оно все равно будет, отступать некуда, за спиной – МВФ с его кредитом. И вот тут власть подкладывает под себя бомбу замедленного действия», – отмечает Сетевой Оракул.

На телеэкранах противники продажи земли пугают народ иностранными скупщиками отечественных черноземов и бедами для фермеров, однако есть куда большая опасность – бардак в кадастрах и коррупция на местах. Она не так заметна, как злоупотребления в высших управленческих эшелонах, но именно эта низовая коррупция уничтожает доверие граждан к любой власти.

«Главные политические противники рынка земли – «Батькивщина» и «ОПЗЖ» – снизили обороты протестных акций. Они копят силы, потому что понимают: главные проблемы начнутся после принятия закона, когда украинцы, желающие продать свои наделы, начнут собирать документы. И окажется, что их паи уже чьи-то, а документы, как у Бурлакова, «съели» кабинетные «крысы». Реакция на такие безобразия может быть разной – кто-то пойдет в суд, кто-то с вилами на штурм сельсовета, а кто-то, как этот несчастный житель Сумщины, сразу на Банковую. А где еще искать правду, если не у человека, который говорит, что все мы – президенты?», – подчеркивает Сетевой Оракул

Осенью нас ожидают местные выборы, а это означает, что любые проблемы в регионах, а войны за землю могут стать очень острой проблемой, будут раздуваться оппозицией до масштабов всеукраинской катастрофы.

«Интересно, есть ли у власти рецепт, как этому противостоять? Наверное, нет. Иначе реакция на случай с Бурлаковым была бы другой», – подытожил Сетевой Оракул.