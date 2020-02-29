Еще один черт из табакерки: экс-глава СНБО Данилюк может стать новым премьером

В Украине новый виток премьериады, через масс-медиа вбрасываю имена возможных новых премьер-министров. Однако при этом никто не упоминает имени бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка, пишет на своей странице в Facebook аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей.

«В свете «сливов» о смене правительства/премьера и замены его на Тигипко/Авакова/Витренко и т.п все почему-то позабыли об еще одном претенденте – Александре Данилюке», – пишет эксперт.

«Напомню, причиной его отставки с поста СНБО была как раз кадровая неудовлетворенность, вылившаяся в контры с Богданом», – добавил Соловей.

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В качестве свидетельства наличия у Александра Данилюка премьерских амбиций стоит вспомнить, как комментировал его увольнение президент Украины Владимир Зеленский. Он отмечал, что на увольнение повлияли две основные причины.

«Саша хотел быть премьер-министром Украины, а я ему честно сказал: «Сань, ты действительно нормальный профессиональный человек, но я рассматриваю другую кандидатуру», а так же еще и сложные отношения с Богданом это тоже повлияло на то, что он уволился», – признавался Зеленский.

И вот Данилюк снова объявился, развив бурную информационную деятельность – а именно дав интервью американским и украинским масс-медиа.

В свете «сливов» о смене правительства/премьера и замены его на Тигипка/Авакова/Витренко и т.п все почему-то позабыли об… Geplaatst door Solovey Igor op Vrijdag 28 februari 2020

«Хаос не может долго существовать – а то, что происходит сейчас, это хаос», – говорил Данилюк соратникам еще в ноябре сразу после отставки. И обещал вернутся в политику через несколько месяцев.

«Затянул…», – подытожил Соловей.