В интересах Путина: команда Зеленского ослабляет Украину людьми “от сохи”

Проводимая в Украине кадровая политика наводит на мысли о том, что команда Зеленского выполняет заказ Путина и Московского патриархата.

За последними событиями общество не заметило очередной сдачи национальных интересов Украины. Вместо дважды выигравшего конкурс на должность главы Госслужбы по этнополитики и свободы совести религиоведа Андрея Юраша, команда президента Зеленского назначила другого чиновника из своей «обоймы», пишет сам Юраш на своей странице в Facebook комментируя произошедшее.

«Тук-тук!!! Русмир снова заглядывает в наши окна!», – пишет эксперт.

Как известно, Кабмин накануне назначил Елену Богдан председателем Госслужбы по этнополитике и свободе совести.

«Однако меня не оставляет четкое и убедительное ощущение моей собственной победы в этом длительном процессе противостояния русмиру и его адептам», – пишет эксперт.

В целом ситуация складывается неутешительная, но Юраш не теряет своего оптимизма и готов к дальнейшей борьбе за интересы Украины. При этом ему помогает собственное ощущение моральной победы.

«Почему, я уверен, что победил?», – заявляет Юраш.

Далее приводятся основные позиции, по которым Юраш оценивает свою победу.

▪ Победил, участвуя в процессах получения Томоса – как одного из крупнейших достижений Украины за время ее независимости …

▪ Победил, задумав и реализовав идею создания независимой службы по этнополитике и свободе совести…

▪ Побеждал врагов Украины на всех международных площадках – в ООН, Совете Европы, ОБСЕ, ЕС, десятках конференций и встреч, посвященных вопросам защиты прав религиозных организаций и нацменьшинств…

▪ Лидировал по числу баллов в первом конкурсе на главу Службы…

▪ Победил в другом, уже новообъявленном конкурсе.

«Интересной будет параллель со спортом. Вот кто-то приходит первым на финиш, а судья говорит: нет, я вручаю золотую медаль победителя человеку, который прибежал третьим, потому что это мое решение, потому что человек бежала ровно, тихо, спокойно. А вы бежали и размахивали руками, а еще у вас синяя футболка, а я люблю, чтобы футболки были белыми… Не так ли, товарищ министр культуры и спорта?», – иронизирует Юраш.

Но несмотря на это, Юраш понимает, что у Зеленского выполняли один из заказов нацлидера России Путина и Московского патриархата в лице его предстоятеля патриарха Кирилла.

«Меня не допустили к руководству стратегически важным органом, хотя я добился его восстановления, сделал все возможное, чтобы доказать его необходимость и логичность!», – отмечает Юраш.

Юраш сожалеет, но ему приходиться констатировать, что главными жертвами этой, без преувеличения, преступной сделки будут:

1) Елена Богдан, которая, как агностик, будет вынуждена сотрудничать с чужими ей по духу религиозными организациями;

2) сами религиозные организации, которые снова входят в зону безумной турбулентности и непонимание со стороны ответственных лиц государства;

3) организации нацменьшинств, чье мнение вообще проигнорировано, и которые брошены на произвол судьбы;

4) но главный реципиент и жертва произвола – Украина, наша с вами Держава, которую в очередной раз делят воинствующие невежды и шарлатаны, ничего не понимающие в тех сферах, которые им отдали под опеку!

«А товарищи Трофимов, Бородянский и «иже с ними», которые маскируются под прогрессивную партию и «равноудаленные», на самом деле являются никчемными исполнителями чужой воли, ослабяющими Украину непрофессионалами и людьми «от сохи» на всех ключевых стратегических направлениях», – подчеркивает Юраш.

Так долго длиться не может! И эти «таварищи» никогда не смогут преодолеть органически-независимого развития Украины.

«Не поможет ни откровенно слабое и лизоблюдское окружение, что поет дифирамбы, ни коллаборационисты, которые были при каждом режиме, и которые и сейчас массово «повалили» поддерживать пророссийской тренд, создавая «зону комфорта» исполнителям хотелок Москвы, намереваясь усилить тех, кто был назначен на роль инструмента реализации воли кукловодов из РусМира», – отмечает Юраш.

Замаскировать все это «равноудаленностью» или циничной философской отстраненностью – не получится, ибо подлость, ложь и обоснования измены – это такая же измена! Помните это, те, кто все это придумал и подсунул Бородянскому «механизм», который обречен на скорую поломку.

«Но не нужно думать, что я брошу этот участок, который является основным и приоритетным в борьбе за религиозную независимость, настоящую свободу религиозного самоопределения, достоинство и возможности самореализации каждого этнического сообщества в нашем государстве», – подчеркивает Юраш.

Господь и Украина – всегда в моем сердце!

Я продолжу борьбу и системную работу как на международной арене, так и в Украине. Потому такова моя Миссия.

А в завершение самое важное:

Бороться, несмотря ни на что, было – неоценимо нужно!

ТУК-ТУК!!! РУСМІР ЗНОВУ ЗАГЛЯДАЄ У НАШІ ВІКНА! Кабмін учора призначив О. Богдан головою Держслужби з етнополітики та… Geplaatst door Andrii Yurash op Donderdag 27 februari 2020

Потому что эта борьба дала мне две вещи, которые ни за какие деньги и нигде нельзя купить:

Во-первых, это чувство собственного достоинства;

А, во-вторых, это понимание того, что имеешь сотни и тысячи друзей и единомышленников, которые в тебя верят, помогают и возлагают надежды. Эти надежды ни за что нельзя было предать.

«Всем вам, кто мне содействовал и меня вдохновлял, – земной поклон и благодарность!

Не отчаивайтесь! Мы обречены на Победу!», – подытожил Юраш.