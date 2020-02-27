Премьериада-2020: в Украине ищут контролируемого волшебника

Вся дискуссия вокруг возможного премьера Сергея Тигипко сейчас сводится к дискуссии фанатов: «мы за или мы против».

Вместо этого нужно ответить на несколько ключевых вопросов, без чего мы не сможем определить эффективность премьера, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

«Какие это вопросы?», – пишет политолог.

«Какова роль премьера в системе координат Зеленского? Кто он? Исполнитель социологических прихотей, стратег, который мыслит категорией плюс 5-10 лет, волшебник, который завтра даст нам счастье? Просто компромиссная фигура между олигархами накануне окончательной приватизации?», – отмечает Денисенко.

В офисе президента считают, что будущий премьер – это симбиоз всех этих ипостасей, но без политических амбиций подсидеть президента.

«И еще, что немаловажно, премьер должен по первому звонку решать вопросы Банковой», – подчеркивает Денисенко.

В этих условиях каждый, кто соглашается на эту должность, должен понимать, что такая модель нерабочая. Для того чтобы она стала рабочей, нужно рано или поздно войти в конфликт с Офисом президента. А это возможно только при условии, что у вас есть золотая акция в Раде и конструктивные отношения с телеканалами.

Прем‘єріада-2020. В очікуванні контрольованого чарівникаВся дискусія навколо можливого прем’єра Сергія Тігіпка зараз… Geplaatst door Vadym Denysenko op Woensdag 26 februari 2020

«Мораль: либо нужно ставить сильного самостоятельного премьера, который рано или поздно сыграет в свою политическую игру, или ставить контролируемую, но адекватную умную и рабочую фигуру, которая при определенной самостоятельности будет понимать, что им руководят с Банковой», – отмечает Денисенко.

«Возможен ли второй вариант в принципе? Теоретически да, но, опять же, при условии, что на Банковой будет один центр управления с едиными месседжами, прозрачной системой принятия решений и неотвратимостью наказания для всех», – подытожил он.