«Не иду на «Age of Crimea»: Костынский заявил о бойкоте форума в поддержку «ATR»

Единственный в мире крымскотатарский телеканал «ATR» столкнулся с прекращением государственного финансирования. Это поставило телеканал на грань выживания.

Коллеги журналистов крымскотатарского телеканала выражают им своим поддержку, а некоторые собираются бойкотировать мероприятия, поддерживаемые правительством. О своем бойкоте Форума «Age of Crimea – Время Крыма» в поддержку телеканала «ATR» пишет на своей странице в Facebook член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания журналист Сергей Костынский.

«В этом году не иду на Форум «Age of Crimea – Эпоха Крыма», – пишет член Нацсовета.

Свой отказ от участия в Форуме Костынский обосновывает тем, что не может участвовать в мероприятии в условиях, когда правительство остановило финансирование единственных в Украине крымскотатарских вещателей: телеканал «ATR», радиостанции «Meydan FM», детского телеканала «Lale» и интернет-издания «ATR.ua», таким образом провоцируя их закрытие.

«Когда Министерство культуры, Министерство финансов и Государственная казначейская служба футболят эту искусственно созданную проблему друг другу, считаю для себя невозможным участвовать в публичных обсуждениях обстоятельств и последствий аннексии Крыма во время Форума», – отмечает Костынский.

В шестую годовщину аннексии крымчане нуждаются, в первую очередь, в отчете органов государственной власти о своей деятельности по крымским направлениям, и их конкретных действиях по защите и поддержке крымских СМИ, которые вещают на территорию Крыма.

Далее Костынский рассказывает историю самого Форума и подчеркивает свою роль в его создании.

«Напоминаю, что первый Форум в первой годовщину оккупации Крыма организовывали мы с Арсеном Жумадиловым 26 февраля 2015 как участники тех непростых событий в 2014-м», – подчеркивает Костынский.

Мероприятие состоялось благодаря поддержке «Украинского кризисного медиа-центра» и «5 канала».

«Автором и инициатором этой идеи был Алексей Братущак, который в 2014 году освещал обстоятельства оккупации из Симферополя», – отмечает Костынский.

«Главная задача, которую мы с Арсеном ставили перед собой в 2015 году – заставить власть начать говорить о Крыме, поскольку с этим были проблемы», – добавляет он.

В 2016 году Министерство информационной политики под председательством Юрия Стеца институциализировало Форум.

«Мы с Эмине Джеппар наполнили его новым содержанием – День крымского сопротивления российской оккупации», – подчеркивает Костынский.

Костынский подчеркнул, что это был важный шаг, поскольку смыслом Форума стали не стенания, а напоминание украинскому обществу о том, что крымское гражданское общество, в отличие от государства, сопротивлялось оккупации в 2014-м.

«В течение 2015-2019 годов лозунг «Крым – это Украина», что был создан крымчанами-переселенцами, украинскими правозащитниками, в противовес российскому лозунгу «Крым Наш», хоть и медленно, с трудом, но наполнялся реальным содержанием», – отмечает Костынский.

Он подчеркивает, что может поделиться лишь информацией относительно того, к чему имел непосредственное отношение.

«Был восстановлен крымский общественный телеканал UA: Крым (ранее – ГТРК «Крым») – мы обеспечили вещание этого крымского телеканала на всей территории Украины в кабельных сетях и предоставили возможность эфирного вещания в направлении Крыма», – сообщает Костынский.

Были спасены, и все эти последние годы финансово поддержаны правительством телеканал «ATR», радио «Meydan FM», детский телеканал «Lale» и интернет-издание «ATR.ua», которые также получили возможность работать в эфире.

«Были созданы и получили возможность эфирного вещания новые радиостанции – Радио «Крым.Реалии» и «Radio Hayat», – отмечает Костынский.

Сегодня Радио «Крым.Реалии» выходит в эфир на частоте 648 кГц АМ и охватывает большую часть крымского полуострова.

«На юге Херсонщины за это время была построена система украинского телерадиовещания в направлении Крыма», – подчеркивает Костынский.

Все эти годы оставался свободным для временно оккупированных территорий доступ к спутниковому сигналу крупнейших частных телеканалов Украины.

«Сегодня уже не вижу этого прогресса – пусть даже сложного и медленного. Могу только констатировать факт: Крым – это Украина», – отмечает Костынский.

Участвовать в этих разговорах на фоне реальных проблем, которые начались у крымских вещателей из-за деятельности или бездействя правительства, мне лично уже неприятно.

Костинский выразил надежду, что поднятые проблемы являются временными и правительство все же продолжит наполнять лозунг «Крым – это Украина» реальным содержанием.

«Как гражданин Украины, надеюсь на реальные действия», – подчеркивает Костынский.

Цього року не йду на Форум Age of Crimea – Час Криму. В умовах, коли Уряд зупинив фінансування єдиних в Україні… Geplaatst door Сергій Костинський op Dinsdag 25 februari 2020

Далее Костынский привел перечень реальных шагов, которые по его мнению могут исправить сложившуюся ситуацию:

1. Возобновление финансирования крымскотатарского семейства телеканала «ATR».

2. Создание системы государственной поддержки крымских, луганских и донецких СМИ, вещающих в направлении временно оккупированных территорий.

3. Критического переосмысления последствий несвоевременного и неподготовленного кодирования спутникового сигнала украинских телеканалов для более чем 10 млн украинцев, в частности для тех украинских граждан, которые проживают на временно оккупированных территориях.