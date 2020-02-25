Разлад в НАТО: европейские страны альянса не желают воевать с Россией

Что можно сказать о готовности граждан стран-членов НАТО воевать с ВС РФ? Европейцы испугалась России и не намерены воевать против нее.

Очень интересный опрос провел американский исследовательский центр «Pew Research» в 16 странах-членах НАТО, по вопросу о том, согласны ли граждане этих государство, согласно «статье 5» устава блока о коллективной самообороне, случае конфликта одного из государств НАТО с Россией, с предоставлением ей военной поддержки, пишет на страницах «Южного Дозора» военно-политический обозреватель издания Александр Коваленко.

«В опросе приняло участие более 20 тысяч респондентов и самый высокий показатель поддержки «5-й статьи» среди стран-членов НАТО показали Польша – 82%, Литва – 77% и Нидерланды – 72%. В свою очередь, самое негативное отношение выразили Греция – 51% против и Греция – 55% соответственно», – пишет военно-политический обозреватель.

Когда же вопрос был видоизменен и была конкретизирована страна представляющую угрозу члену НАТО, а именно – Россия, то 11 из 16 стран-членов засомневались в целесообразности следовать «5-й статье».

«Согласно опросу с таким уточнением, одобрительно ответило 64% граждан Нидерландов, 60% американцев, 56% канадцев и 55% британцев и литовцев», – подчеркивает Коваленко.

В остальных странах барьер согласия не смог преодолеть отметку в 50%.

«А теперь самое интересное», – отмечает Коваленко.

Во-первых, этот опрос удивительным образом совпал с проведением Турцией операции в Сирии и высокой степенью угрозы прямого боевого соприкосновения с ВС РФ.

«Но, примечательно то, что в опросе граждане Турции как раз и относятся к категории наименее приветствующих «5-ю статью». То есть, в случае конфликта с подразделениями РФ в Сирии, они, априори, сами же согласны с тем, что им никто не обязан будет из альянса помогать», – подчеркивает Коваленко.

Во-вторых, уточнение насчет основного врага НАТО – России, действительно продемонстрировало, что прямая угроза вторжения может расколоть общество многих стран-членов Североатлантического альянса.

«А это, к слову сказать, очень важный элемент для проведения успешно социально-общественной хаотизации внутри альянса посредством ИПСО РФ», – отмечает Коваленко.

Граждане стран-членов НАТО боятся России и неготовые выступать единым фронтом против угрозы.

«Но куда они денутся и у кого запросят помощи, когда Россия придет к ним?», – подытожил Коваленко