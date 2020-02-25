«Заслуга персонально Зеленского»: власть сама спровоцировала беспорядки в Новых Санжарах

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал столкновения с полицией в Новых Санжарах из-за прибытия на карантин эвакуированных из Уханя персональной заслугой Зеленского. Омелян заявил об этом в программе «Большой эфир Василия Зимы» на «Еспресо.TV».

«90% той ситуации, которая сложилась в Новых Санжарах – это заслуга лично господина Зеленского и его команды, которые сперва напугали людей. Давайте вспомним, кто начал эту истерию – господин Дубинский, «Слуга народа», который сказал, что он защитил свой округ в Обухове. А потом это все пошло. Это костюмы химзащиты во время выступления министра внутренних дел Арсена Авакова, еще тоже всех очень сильно «успокоило», потому что они знали, что таких костюмов защиты действительно есть два, а больше не факт, есть ли в Украине», – сказал Омелян.

При этом экс-министр инфраструктуры отметил, что проблема заключается в непрофессиональном подходе.

«Проблема в том, что они должны действовать профессионально. Этого сейчас нет. Так же температурный скрининг, о котором они рассказывают, меня просто это впечатляет. Это мне напоминает ситуацию с «Укрзалiзницей», когда вводили электронный билет, или сейчас программу «Дия», только забыли всем раздать устройства для считывания этих билетов, и оно ничего не работало», – добавил Омелян.

Напомним, 18 февраля на брифинге Владимир Зеленский пообещал «лично привезти» украинцев из Уханя в дома политиков в случае, если люди в Украине начнут перекрывать дороги из-за опасений коронавируса.

Народный депутат от «Европейской Солидарности» Николай Княжицкий раскритиковал промедление власти с эвакуацией украинцев из китайского Уханя, где распространяется коронавирус, и назвал позором заявление Зеленского.

Украина отказала в эвакуации из Уханя девушке с собакой несмотря на наличие необходимых документов на перевозку животного.

20 февраля самолет с эвакуированными из Уханя приземлился для дозаправки в Борисполе и направился в Харьков.

Зеленский заявил, что эвакуированные будут проходить карантин в поселке Новые Санжары Полтавской области.

В Новых Санжарах произошли столкновения между местными жителями и правоохранителями, за медицинской помощью обратились 10 человек, 24 человека задержали.

По состоянию на 21 февраля 23 задержанных отпустили, в Нацполиции заявили, что большинство из них – не местные жители.