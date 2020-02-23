«Игры кончились»: Портников объяснил Зеленскому причины паники в Новых Санжарах

Почему Новые Санжары накрыла паническая атака? Публицист Портников напомнил Зеленскому, что президенту пора осознать, что игра в «Квартале 95» закончилась.

Журналист и публицист Виталий Портников заявил в эфире программы «Субботний политклуб», что причиной паники и беспорядков в Новых Санжарах на Полтавщине стала проваленная властью коммуникация с украинским народом, сообщает «Еспресо.TV» опубликовав фрагмент передачи.

По его словам, обещание Зеленского поселить эвакуированных из эпицентра вспышки коронавируса в Китае украинцев на дачах чиновников, было недопустимым.

«У нас выходит президент на пресс-конференцию, которая должна была быть посвящена обострению на Донбассе, но он почему-то говорит на этом брифинге о коронавирусе, и говорит, что чиновники не могут вывезти людей. И если они их не вывезут, он поселит эвакуированных на их дачах в Конча-Заспе», – сказал Портников.

«То есть, он их пугает людьми, которые могут быть ничем не больны. Президент объявляет на всю страну людей, которых вывозят из Китая биологическим оружием против своих политических оппонентов», – подчеркнул он.

По его мнению, Зеленскому понять, что игра в «Квартале 95» закончилась, по крайней мере, на время президентства.

«Может ему смешно, но это не «Квартал 95». Это жизни людей. Я все время говорю, что игра в «Квартале 95» закончилась, по крайней мере, на время президентства. Затем пойдешь в отставку, будешь себе играть вволю», – возмутился Портников.

«Но сейчас ты отвечаешь за жизнь людей. И тех, кого эвакуируют, и тех, кого привозишь. Нет, он шутит, ему смешно», – напомнил он президенту.