Национальное Зе-примирение Антимайдана с Кремлем

Этим власть положит начало пересмотру всех законов и постановлений, принятых в первые месяцы после Революции достоинства, пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы».

«Венедиктова считает» – наверное, не совсем точная формулировка. Так считают Андрей Портнов и Елена Лукаш, а временно исполняющая обязанности директора Госбюро расследований просто на их стороне. Напомним, соратники Виктора Януковича, заметно активизировавшиеся после прихода к власти Владимира Зеленского, недавно обратились к народным депутатам с предложением зарегистрировать законопроект их авторства «об отмене закона об амнистии участников массовых беспорядков 2014 года», – пишет Сетевой Оракул.

И буквально через три дня Венедиктова в интервью «Левому Берегу» заявила, что закон об амнистии активистов Майдана «препятствует объективно расследовать убийства правоохранителей».

«Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон нужно отменить», – подчеркнула она.

Напомним, Закон «О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний…» Верховная Рада приняла 21 февраля 2014 г. Им, среди прочего, наложен запрет на сбор, регистрацию, накопление, хранение, адаптирование, изменение, возобновление, использование и распространение персональных данных лиц, которые были участниками массовых акций протеста, полученные в связи с участием этих лиц в акциях протеста.

«Эти персональные данные подлежат уничтожению в установленном законодательством порядке, указано в законе. То есть на сегодняшний день их уже не должно быть. Отсюда вопрос: каким образом отмена этого закона поспособствует следователям ГБР?», – подчеркнул Сетевой Оракул.

Однако, судя по недавно опубликованным материалам о так называемой «группе Парасюка» – людях, которых подозревают в стрельбе по милиционерам 20 февраля 2014-го, – документы, собранные следствием ранее, свободно гуляют по рукам. И именно фрагмент из огромного массива дел Майдана, касающийся гибели силовиков утром 20 февраля, ГБР, вероятно, планирует сделать ключевым элементом расследования.

«Идеологически это обставят следующим образом. Под лозунгом «нам нужна правда, ведь погибли украинцы, независимо от того, с какой стороны баррикад они стояли» следствие сконцентрируется на событиях в самый страшный день Революции достоинства, в результате чего под суд отправят «убийц» милиционеров», – отмечает Сетевой Оракул.

Но это еще не все – для иллюзии справедливости также необходимо осуждение «беркутовцев», стрелявших в протестующих. Венедиктова настаивает: парламент должен принять закон о заочном осуждении.

«То есть преступники, расстреливавшие участников революции, смогут быть осуждены заочно, поскольку большинство из них сбежало в Россию сразу после Майдана, а тех, которые не успели, недавно обменяли. В итоге в тюрьме рискуют оказаться только «майдановцы». Но обществу расскажут, что наконец-то все понесли наказание и это огромный шаг к национальному примирению», – подчеркнул Сетевой Оракул.

Окажутся ли на скамье подсудимых виновные в избподчеркнулиении студентов, в жестком разгоне протестов на Банковой 1 декабря, в убийствах и нанесении увечий 22 января, 18 и 19 февраля, в преступлениях, совершенных в регионах? В своем обращении к шестой годовщине окончания Майдана Венедиктова назвала количество погибших гражданских лиц – 78.

«В этой цифре ответ: расследование просто сузят в лучшем случае к трем дням в феврале, а в худшем – остановятся конкретно на событиях 20 февраля 2014-го. Но ограничится ли все только переписыванием истории Майдана?», – отмечает Сетевой Оракул.

В российской гибридной парадигме никакой Революции достоинства не было, а был государственный переворот, в результате которого власть захватила «киевская хунта». Она и начала «гражданский конфликт» на Донбассе, переросший в кровопролитную войну.

«Как тут не вспомнить предвыборную кампанию в Украине годичной давности, когда кандидаты в президенты будто под копирку повторяли мантры о виновности в аннексии Крыма и войне на Донбассе тех, кто пришел к власти «на крови Майдана», – подчеркнул Сетевой Оракул.

Но, хотя смена власти в стране произошла, сценарий признания официальным Киевом «преступлений хунты» остается невозможным (пока). Для того чтобы он начал реализовываться, надо организовать ревизию решений Верховной Рады и правительства в первые месяцы после Майдана. То, о чем говорит Венедиктова по поводу закона об амнистии участников протестов, первый шаг к подобной ревизии.

«Напомним, кроме этого закона в феврале 2014-го в парламенте был принят целый ряд решений, которые сейчас тоже могут быть пересмотрены. 21 февраля, например, декриминализировали статью, по которой была осуждена Юлия Тимошенко. 22 февраля Александр Турчинов был избран спикером вместо подавшего в отставку «регионала» Владимира Рыбака», – отмечает Сетевой Оракул.

В связи с бегством Януковича, глава ВР стал и. о. президента до президентских выборов. Самого же беглеца депутаты отстранили от должности. А 27 февраля Рада приняла закон, позволивший выйти из тюрьмы 26 политическим заключенным, среди которых были Андрей Билецкий, Игорь Мосийчук, отец и сын Павличенко…

«То есть, если власть встала на путь пересмотра постмайданных решений, то на этом пути ГБР может, например, возбудить дело «о сдаче Крыма» – не аннексии его Россией, а именно «сдаче», «о сдаче Донбасса», «о незаконных досрочных президентских выборах 2014 г.» и т. д. Не в этом ли конечная цель политики национального примирения?», – подчеркнул Сетевой Оракул.

Идеологически переформатировать историю страны от Майдана до избрания Зеленского президентом. Уголовными делами, гуманитарной политикой – без разницы как, лишь бы не так, как при Порошенко.