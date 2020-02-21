Битва за Украину: олигарх Коломойский проигрывает Зеленского «коллеге» Ахметову

Почему украинцы на каждых прошедших после 2004 года выборах вновь и вновь выбирают Ахметова. Похоже этого не понимают только два человека в Украине: сам Зеленский и его кукловод Коломойский.

Статья во влиятельной британской газете Financial Times, автор которой утверждает, что влияние самого богатого украинского олигарха Рината Ахметова на самого народного украинского президента Владимира Зеленского возрастает – важный сигнал для того сегмента делового мира, кто до сих пор интересуется нашей экономикой, пишет на страницах «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

Но это также важный сигнал для украинцев: они всегда избирают Ахметова.

«После выборов 2004 года, которые можно было считать фатальными для олигарха, он быстро восстановил свое влияние и помог ренессансу Виктора Януковича и Партии Регионов», – пишет публицист.

«После выборов 2010 года он стал главным партнером нового президента, с которым могли конкурировать разве что родственники Януковича. После выборов 2014 года он довольно быстро оказался самым важным союзником Петра Порошенко», – подчеркнул Портников.

Факт того, что Ахметов станет опорой Владимира Зеленского после выборов 2019 года, не было ясно двум людям в этой стране – самому Зеленскому и Игорю Коломойскому. Но теперь и они поймут, если прочитают газету.

«У украинских президентов просто нет другого выбора, если они хотят сохранить власть. Олигархи могут объединить усилия и помочь кому-либо прийти к власти – они доказали это и в 2010 году, и в 2014 году, и уж тем более в 2019 году, когда олигархический триумф состоялся в чистом виде, без всякой примеси какой-либо политики и идеологии, когда для победы нужно было всего лишь найти артиста, который согласится разыгрывать роль народного мстителя, а затем и главы государства», – отмечает Портников.

Но прийти к власти – это одно.

«А как удержать власть? С кем сотрудничать? Ахметов не отличается недальновидностью Коломойского, готового ради удовлетворения собственных амбиций – и не всегда денежных – похоронить любую компанию, любую власть и, кажется, любое государство. Он не настолько зависим от Москвы, как группа Фирташа. И он может гораздо больше, чем осторожный и вечно колеблющийся между выгодой и репутацией Пинчук. А учитывая его роль в экономике, он может больше, чем вся «большая тройка», – уточняет Портников.

Именно поэтому во время президентских выборов он – по крайней мере, после выборов 2010 года – всегда занимает нейтральную позицию. А потом приходит и показывает, что без него никак, а с ним можно выжить.

«Другие взбешенные олигархи опять объединяются вокруг новой фигуры, а потом опять приходит Ахметов и они опять остаются с носом и опять не понимают почему. Такие расчетливые люди, такие большие деньги и такая детская наивность!», – подчеркнул Портников.

С Януковичем он дружил. С Порошенко играл. Учитывая то, что Зеленский не очень понимает, где вообще находится, новая роль Ахметова может оказаться куда более серьезной, чем в прошлой.

«Он станет не другом, не партнером, а опорой. Его конкуренты, конечно, избавятся от Зеленского – они это умеют. Но от Ахметова-то они не избавятся!», – отмечает Портников.

Для того, чтобы избавиться от Ахметова, нужно добиться деолигархизации экономики. А это точно не то, чего хотят остальные олигархи. И точно не то, что интересует украинское общество, которое, как и народный президент, не очень понимает, где находится.

«Поэтому украинцы будут избирать Ахметова в новых и новых упаковках. Снова и снова. Ринату Леонидовичу всего-то 53 года. Еще лет на 30 его амбиций точно хватит», – подытожил Портников.