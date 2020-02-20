Режиссеры быдло-апокалипсиса: кто и как нагнетает истерию вокруг коронавируса в Украине

Кто и как в Украине разгоняет панику и «зраду» с коронавирусом. Паника и фейки, вот что сопровождало эвакуацию украинцев из Ухани, но не без подачи гибридных провокаторов.

Сегодня министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, в связи с возникшей паникой вокруг эвакуации украинских граждан из Уханя, заявила, что распространение фейков о коронавирусе это информационная атака на Минздрав, пишет на страницах «Южного Дозора» военно-политический обозреватель издания Александр Коваленко.

«В частности, госпожа министр отметила следующее, дословно: «Паника, которая распространяется в украинском обществе в связи с эвакуацией из Китая наших граждан, создается искусственно. Сегодня утром якобы от имени Минздрава и ЦОЗ был распространен фейк о том, что в Украине выявлены случаи заражения коронавирусом», – пишет военно-политический обозреватель.

С учетом того, что Скалецкая права в отношении искусственного создания панических настроений и распространения фейков, не может с ней автор согласиться в одном – это не целенаправленный удар по Минздраву Украины. Это целенаправленный информационный удар по всей Украине.

«Но для того, что бы разобраться в происходящем попрошу вернуться на пару недель назад, когда из Уханя эвакуировали граждан России. Эвакуировали как скот, в ужасных условиях, разместив людей на деревянных лавках, а вместо туалета предоставив россиянам – ведра», – отмечает Коваленко.

По странному совпадению эту ситуацию в России не озвучивали так рьяно и неистово как происходящее сейчас в Украине на фоне прилета борта с эвакуированными гражданами. Но все же, следим за руками. Очень внимательно следим!

Вчера, российский хирург, профессор Леонид Рошаль обратился к эвакуированным ранее из Уханя россиянам и которые прибывали в карантине, с поздравлением по поводу завершения периода их изоляции. При этом он поблагодарил жителей Тюмени за гостеприимство и спокойствие, а так же акцентировал: «Вот так всей страной мы боремся за своих».

«Ну, прямо таки слеза наворачивается, не правда ли? Не правда, ведь следящие за ситуацией в Тюмени прекрасно знают, какая волна негатива у местных жителей вылилась на эвакуируемых, но не далее социальных сетей. Поскольку лишь самоубийца в России выйдет на протест в городе, в который стянуты войска, Росгвардия и все остальные, желающие отбить почки и переломать кости согласно конституции РФ», – подчеркивает Коваленко.

Примечательно и то, что данное обращение именитого хирурга было распространено по российским информационным площадкам, на удивлением, имеющих прямую аффилированность с МО РФ, в частности «Царь Град ТВ», «Комсомольская правда» и прочие.

«Но особо интересно то, что распространителем этого видео вчера был и военный корреспондент ИА «Комсомольская правда» Александр Коц, который является помимо своей видимой деятельности кадровым офицером ГРУ. И сей персонаж, многим прекрасно известный по своей «удачливости» появляться в тех горячих точках, где готовятся провокации ВС РФ, к видео Леонида Рошаля добавил следующее: «Следим за эвакуацией украинцев, желаем им удачи», – отмечает Коваленко.

Собственно, эвакуация началась. И все как одно российские СМИ и пророссийские в Украине сейчас тиражируют фото и видео, до боли напоминающие далекий 2014-й год.

«А именно – блокировка, дорог колонам техники ВСУ, направлявшихся на восток Украины, чтобы противостоять захвату Россией и пророссийскими боевиками луганской и донецкой областей. Согласитесь, уж больно напоминает…», – подчеркивает Коваленко.

А один из главных рупоров Кремля Владимир Соловьев разразился желчеиспусканием: «Если Украина так боится принимать своих граждан, и не хочет им помочь, так пусть летят к нам. У нас и врачи прекрасные и люди добрые и условия для карантина есть».

«А небезызвестный Коц уже через «Федеральное агентство новостей» вещает о том, что в нынешней ситуации в украинские пранкеры и СМИ, которые и наэлектризовали население», – отмечает Коваленко.

Собственно, внимание к Украине более чем повышенное, в то время как в России – слова благодарности гостеприимной Тюмени.

«С другой стороны, такое повышенное внимание к нынешней, в основном локальной и спровоцированной панике в Украине, российскими и пророссийскими СМИ, обусловлено исключительно фактором стратегии российской пропаганды на расшатывание социально-общественной обстановки в стране», – подчеркивает Коваленко.

Эскалация на Донбассе на этой неделе создала серьезный прецедент для возникновения политических дискуссий между представителями основных двух лагерей, ведущих наиболее активную борьбу за электорат. В свою очередь, ситуация с эвакуацией из Уханя была спроектирована по канве создания внутри социального недоверия. Таким образом, всего за одну неделю в Украине реализовали сразу два деструктивных информационных сценария, подрывающих социально-общественное спокойствие.

«Российская пропаганда через свои медийные ресурсы и агентов влияния в Украине, создала волну, которую с удовольствием и ажиотажем подхватили те, кого еще называют – «полезные идиоты».

А низкий уровень образованности, интеллектуального развития и вообще социальной адаптации в рамках страны, а не границ задрыпанного села, создало благоприятную почву для создания красочной картинки с долгоиграющей перспективой.

«С учетом всего вышеизложенного, не могу констатировать иного, кроме как низкой готовности наших медийных ресурсов, к здравому и адекватному парированию подобных провокаций. Увы, но в большинстве своем они только горазды подхватить гибридные тренды», – подытожил Коваленко.