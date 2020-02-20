Чума для Зеленского: почему Новые Санжары могут стать Врадиевкой

Кто устроил протесты против эвакуированных из Китая? Почему в Украине ведутся ожесточенные баталии по теме стоит или не стоит принимать эвакуированных из Уханя украинцев.

Санжары могут стать Врадиевкой, если Зеленский не уволит Скалецкую и не поедет туда лично, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

«Начну с простого: 86% жителей Санжар проголосовали за Зеленского. Это просто так, для информации», – пишет политолог.

«А теперь по существу. Панику создала власть. И создала ее своим тупым бездействием», – добавил он.

Если кратко, то нужно было бы за последние недели сделать несколько вещей:

1. Обеспечить десятки выступлений министра здравоохранения и инфекционистов на всех телеканалах.

2. Показать подготовленные инфекционные боксы и рассказать, что мы готовы к тому, что одновременно может заболеть несколько сотен человек.

3. Очень жестко отреагировать на заявления представителей монобольшинства о том, что они против того, чтобы сюда возвращались люди из Китая.

Ничего этого не было сделано. Вместо этого мы слышали от представителей Зеленского, что короновирус – это маркетинговый ход, а премьер сказал, что двойное оцепление у самолета из Уханя нужно, чтобы вирус не прорвался.

«Ну, а президент в своем выступлении после российской атаки в Золотом сразу перешел к коронавирусу, тем самым приравняв его к войне, и еще больше подогрел панику», – отмечает Денисенко.

Сейчас в стране паника. И простой выезд трех депутатов от партии Зе в Новые Санжары ничего не даст.

«Но ключевая проблема власти состоит в том, что они думают только над одним вопросом: как вирус ударит по их рейтингу. А такая логика приводит к обострению внутренней ситуации», – подчеркнул Денисенко.

Зе-команда, считала, что прилет самолета из Уханя и его торжественная встреча перебьет тему Майдана.

«Как результат из-за полного провала в коммуникациях с народом, который живет в Телеграмм-каналах и видосиках, привел к тому, что в массовом сознании есть один чиновник, который что-то делает (Аваков) и все остальные, которые спрятали головы в песок», – отмечает Денисенко.

Безусловно, история в Новых Санжарах не превратится в бунт. И через несколько дней власть забудет об этом. Но есть одно но: мы не знаем, не придет ли вирус в Украину.

Санжари можуть стати Врадіівкою, якщо Зеленський не звільнить Скалецьку і не поїде туди особистоПочну з простого: 86%… Geplaatst door Vadym Denysenko op Donderdag 20 februari 2020

«Я уверен, что в последующие дни появится масса слухов о больных по всей Украине. И для всех нас будет лучше, если сегодня же Зеленский поедет в Полтавскую область, там уволит министра здравоохранения, которая самоустранилась от этого вопроса, и сымитирует строгого начальника, который берет под контроль ситуацию», – подчеркнул Денисенко.

Если он этого не сделает, к сожалению, паника будет жить своей жизнью. А на Банковой и дальше будут управлять страной через видосики.

«Между тем сейчас на Банковой думают над одним вопросом: какую бы запустить такую ​​тему, чтобы перебить Новые Санжары. Там просто не понимают, что сначала нужно что-то сделать в Новых Санжарах, а уже потом перебивать тему», – отмечает Денисенко.

«После Врадиевки на Банковой тоже все считали, что если ситуация погашена, то ее и нет», – подытожил он.