«Принуждение к миру» по-путински: почему Кремль нагло ведет себя на Донбассе

Резкое обострение в Донбассе именно в годовщину трагических событий на Майдане – это любимая тактика Путина, почувствовал слабость президента Владимира Зеленского и таким образом заставляет его к миру на российских условиях, пишет на своей странице в сети Facebook народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» журналист Виктория Сюмар.

«Именно в трагическую годовщину событий на Майдане россияне начали крупнейший артиллерийский обстрел в районах, где по приказу Зеленского отвели наши войска…», – пишет нардеп.

Россия пыталась захватить часть Донбасса, что бы поставить Украину перед новыми условиями. Это пресловутое российское «принуждение к миру».

«Фактически, попытку прорыва, чтобы захватить еще часть Донбасса. И это выглядит как ничто иное, как грубая и наглая попытка «принуждения к миру», – пишет нардеп.

Путин уверен, что сопротивления его агрессии в Украине при Зеленском не будет. Поэтому Кремль продолжает нагло и бесцеремонно додавливать Украину до капитуляции перед Россией.

«Потому что знают, что сопротивления не будет. Путин уже хорошо изучил, с кем имеет дело… будут звонки и активизация «переговорных позиций» по условиям Кремля. Сдача позиций. Потому кое-кто уже «прекратил войну в своей голове», и склонил эту голову и оба колена… Символично, что именно в годовщину трагедий на Майдане мы получим по сути новую коалицию «Слуг» с «ОПЗЖ» – подчеркивает Сюмар.

Она отметила, что сегодня ОПЗЖ должен пойти на встречу Слугам и отказаться от своих поправок по земле.

«После всех этих плакатов и шоу «миллионеры на защите украинской земли». И причина – в системных договоренностях, которые имеет партия власти с партией Медведчука-Рабиновича, достигнутых дирижерами из Москвы. Именно после Омана», – подчеркнула Сюмар.

«Именно после Омана лидерам «Слуг» начали делать «теплые ванны» на каналах Медведчука. Именно тогда был снят запрет на походы на эти каналы, в те же каналы, которые сегодня на полную дискредитируют Героев, погибших на Майдане за право украинцев быть частью свободного мира… На смертях просто топчутся всевозможные Лукаш, стараясь лепить из погибшим образ пьяниц и душевнобольных», – добавила она.

Символічно. Саме в трагічну річницю подій на Майдані росіяни почали найбільші артелирійські обстріли в районах, де за… Geplaatst door Вікторія Сюмар op Maandag 17 februari 2020

Также нардеп отметила, что «они же выполняют большую задачу Москвы – навсегда дискредитировать любые протестные движения».

«Как раз тогда «ОПЗЖ» «подголосувала» «Слугам» по изменениям в Конституцию о сокращении количества депутатов до 300, а значит об ускорении новых выборов, очень вероятно уже все решено и с Донбассом … И плану получением в результате этих перевыборов пророссийского парламента, и федерализации примет и другие «хотелки». Теперь Москва «подкладывает» своих выкормышей ОПЗЖ под партию слуг, чтобы они совместно уже реализовывали план, разработанный всеми этими Патрушев и «иже с ними». Символично. Горько. Больно», – отмечает Сюмар.

Остается вопрос, как именно поведет себя украинская власть после сделанных публичных заявлений.

«И достаточно закрывать на это глаза. Стоит честно увидеть реальность и каждому дать себе ответ на вопрос – готовы ли мы снова отказаться от своей Украине? …, как это не раз было в нашей истории, которую нельзя читать без брома», – подытожила Сюмар.