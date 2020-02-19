Бой под Золотым: что должен сделать Зеленский для защиты Украины

Побоится ли Зеленский и сейчас, после атака на Донбассе, поднять ставки?

Сегодняшний день является одним из определяющих для всех нас. От реакции Зеленского на нарушение перемирия во многом будет зависеть дальнейшая судьба страны, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

«В районе Золотого идет ожесточенный бой. Россияне перешли в контрнаступление. Пока удается позиции держать. Но, к сожалению, это предупреждение, точнее, проверка одной простой гипотезы: новая украинская власть испугается или нет», – пишет политолог.

Следует отметить, что атака российских сил под Золотым – это не трагическая случайность на линии соприкосновения, а целенаправленная акция, признанная повлиять на Украину. Россия не оставляет своих планов по дестабилизации общественно-политической обстановки.

«Прежде всего стоит сразу сказать, что эта атака готовилась не вчера и не позавчера, а сразу после разведения войск. И я уверен, что о ее возможности предупреждали руководство Генштаба. Сообщали об этом военные президенту? Наверное, да», – отмечает Денисенко.

Почему именно сейчас происходит атака?

Причин здесь несколько.

Первая и самая важная – за несколько месяцев мы потеряли международную поддержку и слишком далеко зашли с разговорами о выборах на Донбассе. Путин поднимает градус, чтобы заставить сесть за стол переговоров с лидерами ОРДЛО.

Вторая причина – демонстрация Зеленскому силы и проверка на выдержку. Собственно, реакция Зеленского и станет лакмусовой бумажкой для Путина. Этой атакой Путин пугает: я готов к широкомасштабным действиям. И в Киеве масса нашептывателей сейчас будут пугать Зеленского.

Что значит пойти на соглашение с Путиным?

У Путина есть одно единственное требование: переговоры с боевиками. Как только Украина садится за стол переговоров, все остальное – дело техники.

«Команда Зеленского уже согласилась на все: на амнистию всех на всех (заявление Пристайко о том, что боевиков могут выбрать в местные советы на Донбассе, подтверждение этому), на выборы и на изменения в Конституцию. Но у Зеленского пока боятся сесть за стол переговоров с лидерами «ЛДНР», – подчеркнул Денисенко.

Поэтому Зеленский, во-первых, если он игрок действительно за мир, должен четко сказать: никаких переговоров с боевиками не будет.

Во-вторых, мы приостанавливаем разведение войск, требуем проведения встречи министров иностранных дел нормандской четверки для консультаций в связи с выходом России из переговорного процесса.

Атака на Донбасі. Чи побоїться Зеленський і зараз підняти ставки?Сьогоднішній день є одним з визначальним для всіх… Geplaatst door Vadym Denysenko op Dinsdag 18 februari 2020

И, в-третьих, сейчас его команда должна развернуть большую агитационную работу в стране с объяснением того, что россияне нарушают договоренности.

«Именно эти действия и будут объяснением того, начал ли Зеленский собственную игру или и дальше подстраивается под русских. А от этого, в свою очередь, зависит и судьба всех нас», – отмечает Денисенко.

«Но самое плохое, что может сделать Зе-команда, – заявить, как это уже делает ряд телеграмм-каналов, что либо вы соглашаетесь на наши условия, либо мы выходим из Минска», – подытожил он.

Но президент Владимир Зеленский считает прорыв боевиков вблизи линии разграничения на Донбассе попыткой сорвать мирный процесс, который начал продвигаться, сообщается на Facebook-странице президента.

«В пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию», – говорится в сообщении.

«Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на Дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это – попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимими шагами», – подчеркивается в сообщении.

В связи со сложившейся ситуацией Зелеский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.

«Собираем сегодня заседание СНБО. Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным – так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины», – добавляют в сообщении.