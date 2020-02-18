“Никак нет!”: обменяный на Шаройко белорус продолжает отрицать свою причастность к КГБ

Журналисты не нашли у него страниц в соцсетях, друзей-знакомых. И увидели как тот пользуется кнопочным телефоном.

17 октября, сквер у метро «Восток» и двухчасовая беседа, перед началом которой собеседник точно знал, что дает интервью журналисту «Белсата». Это был обвиняемый в шпионаже в Украине белорус Юрий Политико, пишет на своей странице в Facebook журналист Катарина Андреева.

«Никогда раньше мои спикеры не запрещали публиковать их слова», – пишет журналистка.

Обвиненный, но не осужденный, Политико был де-факто обменян на украинца Павла Шаройко, которому белорусский суд за закрытыми дверями дал 8 лет. В том, что Зеленский пошел на уступки Минску, у меня сомнений не возникало. Вряд ли его команда стала бы торговаться, как Порошенко в Эмиратах.

«Впервые мы увиделись с Юрием на предварительном заседании суда в Чернигове в феврале 2018. Когда его доставили в Минск в прошлом октябре, я пришла по домашнему адресу, который фигурировал в СМИ (в письмах его матери) и позвонила в домофон. Через 10 минут он стоял передо мной», – отмечает Андреева.

Мой собеседник все два часа отрицал свою причастность к КГБ и продолжал утверждать, что ездил в Украину к знакомым/в поисках работы/за покупками/отдохнуть. Версии менялись вместе с дуновением ветра, при этом выражение лица оставалось неизменным.

«За полтора года до того украинский военнослужащий Дмитрий Острик рассказал мне, как Юрий пытался скопировать с его компьютера карту военной операции в АТО. Операции, судя по всему, несуществующей, которая послужила «наживкой» для последующего задержания Политики с вещдоком. «Подстава» – так это назвал Юрий», – подчеркивает Андреева.

Но предполагаю, что это было предпринято украинскими спецслужбами лишь потому, что ранее белорусский турист быстро втерся в доверие к местным волонтерам-добровольцам (ламповая парамилитарная организация, какую можно найти в любой украинской области) и высказывал желание узнать побольше про военные объекты в Черниговской области, использование беспилотников и вот это все.

«Когда ему давали домашнее задание на время отъезда в Беларусь, мол, изучи местность и нарисуй дома карту – чувак присылал подробную картинку, включая засекреченные объекты», – отмечает Андреева.

Юрий утверждает, что раньше работал в ВТБ-банке, но оставил работу по неясной причине. У мужчины немного за 30 нет аккаунтов в соцсетях, нет мэйла и мой номер он сохранил на кнопочной «звонилке». Нет близких друзей, нет и не было на момент ареста девушки.

«Юрий не рассказал мне ничего сверхъестественного – так, о процедуре освобождения, о «несправедливости обвинения». Непонятно зачем он часто переходил на ломанный белорусский, повторял одни и те же фразы и настаивал, что «хорошо относится к органам государственной безопасности», но отношения к ним не имеет. Никак нет», – подчеркивает Андреева.

А напоследок еще полчаса не отпускал меня у входа в метро, внезапно потребовав не публиковать интервью. «Недели через 2-3, я дам знать». Одна рука при этом у него была во внутреннем кармане куртки.

«ШПИОНАЖ» И МНОГО БУКВНикогда раньше мои спикеры не запрещали публиковать их слова. 17 октября, сквер у метро… Geplaatst door Catarina Andreeva op Maandag 17 februari 2020

«Юрия отпустили в Беларусь из-под стражи с обязательством являться в суд. С тех пор состоялось уже несколько заседаний. Он не приехал ни на одно. Сегодня мы говорили по телефону и он сказал, что очередное заседание завтра. Но он на него опять не поедет – приболел. Вот незадача. А интервью он опубликовать так и не позволил, потому «ну, понимаете, Катерина, ну не нужно. Вы же порядочный журналист!», – подчеркивает Андреева

Зачем этот человек согласился на встречу – загадка.

«Почему я согласилась не публиковать интервью? Там не было ничего существенного. Почему я рассказала эту историю? Чтобы однажды вечером вам по БТ не показали кадры, как я непринужденно беседую в скверике с человеком, которого подозревают в работе на спецслужбы», – подытожила Андреева.