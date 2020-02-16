Россияне хотят записать в путинскую конституцию все свои комплексы

Процесс разработки оправок приобретает характер гротескного фарса. А сами предлагаемые поправки характеризуют все российские комплексы. Особое место в этих вопросах занимает Украина.

В России обсуждают вопрос изменений, которые будут вносить в основной закон страны – Конституцию. Наблюдать за этим про2цессом не только познавательно, но и весьма забавно, рассказал в своем видеоблоге собственный корреспондент агентства «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк.

«Смотреть за обсуждением поправок к конституции России – очень забавно. Тут все: безумные амбиции, ожидания, мечты, переживания и комплексы российской элиты», – заявил журналист.

Вот например, рассмотрим вопрос просьб и подарков для Владимира Путина. Тут ведь ярко проявляется ничем неприкрытая мания величия нацлидера России.

«Как обычно, просьбы и подарки. Владимиру Владимировичу пообещали щенка породы, которой дарят королям! Почему не царям?», – уточняет Цимбалюк.

Особое место во всем этом действие занимает Украина с которой россияне связывают свои амбиции.

«Нам важно внимательно слушать их в части амбиций! Они все касаются нас!!!», – подчеркнул Цимбалюк.

И на этот момент стоит обратить особое внимание в связи с обсуждаемым вопросом прекращения российской агрессии против Украины и установление мира на Донбассе.

«Чтобы не обманывать себя, когда смотришь в глаза и видишь желание прекратить войну», – подытожил Цимбалюк.