Комик – не политик: Зеленский не умеет даже говорить

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в работе Мюнхенской конференции-2020. Какое впечатление производит речь главы государства, прокомментировал на своей странице в Facebook журналист и аналитик проекта «InformNapalm» Антон Павлушко.

«Утром послушал Зеленского на MSC2020. В общем, впечатление никакое. Он никакой оратор, хотя слово «оратор» здесь вообще неуместно. Зеленский не умеет говорить вообще», – пишет журналист.

То есть, он может и способен с пятого дубля записать какую-то речь в рекламных целях, может с пятого дубля сняться в фильме и прочитать сценарий. Может сказать недолгий тост на корпоративе или рассмешить комика, но он очень плохо говорит.

«У него законченное высшее образование, но незаконченные предложения. Это очень трудно переводить, потому что это не речь. Он очень нервничает, мало думает и вообще чужой на этом празднике политической жизни. А еще он лажает и несет всякую чушь, которую потом надо объяснять. Может даже и выполнять», – отмечает Павлушко.

Типичный западный политик, пока дойдет до должности президента, пройдет какие-то локальные выборы, региональные выборы, неудачно проведет всеобщие выборы. Он лоханется на каком-то локальном выступлении, научится общаться с публикой, выслушивать пенсионеров и студентов.

МюнхенЗранку послухав Зеленського на MSC2020. Загалом враження ніяке. Він ніякий оратор, хоча слово "оратор" тут… Geplaatst door Anton Pavlushko op Zaterdag 15 februari 2020

«Кто выживет и не налажает на начальном уровне, когда-нибудь, может, станет руководителем государства. Весь этот путь занимает много лет», – подчеркнул Павлушко.

«Поэтому Зеленский, который около года в политике, выглядит, как лох, когда отвечает на любой, даже простой, вопрос. Бедные переводчики – вам надо пытаться свести это вместе», – подытожил он.