Капитуляция Украины: проводил ли Зеленский сепаратные переговоры с Патрушевым?

Скандально известная поездка Зеленского в Оман обрастает новыми подробностями. Речь может идти о факте государственной измены.

Как выяснили журналисты «Схем», секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев был в Омане в тот же период времени когда там находился президент Украины Владимир Зеленский. В связи с последними событиями возникает вопрос: «Не проводит ли Украина сепаратных переговоров с Россией по 4условиям капитуляции?», пишет на своей странице в сети Facebook народный депутат фракции «Европейская Солидарность» Виктория Сюмар.

«Патрушев летает практически на Uber. В Оман. На Христианское Рождество. А если вы считаете иначе, то потеряли критическое мышление. Теперь я видела все», – пишет нардеп.

В России Патрушева называют «вторым человеком» после президента Владимира Путина.

«Патрушев – это не просто рядовой секретарь СНБО. Он – это КГБ. Вся жизнь. Как и Путин», – подчеркивает Сюмар.

Стоит напомнить, что с 1999 до 2008 года был директором ФСБ России. С 2008 года занимает должность секретаря Совета безопасности России.

«Патрушев возглавил ФСБ России летом 1999 года, а уже осенью 1999 года в Москве взорвали дома, обвинили чеченцев, решили «маленькую войну» и сделали Путина Президентом…», – отмечает Сюмар.

С учетом его нынешней должности и послужного списка – Патрушев действительно является наиболее влиятельной фигурой в Кремле после Путина.

«Именно поэтому в России иногда называют Патрушева едва не куратором Путина по линии КГБ. Его влияние – колоссальное. И он точно самый мощный из всех силовиков Российской Федерации», – подчеркивает Сюмар.

Патрушев літає практично на Uberі. В Оман. На Християнське Різдво. А якщо ви вважаєте інакше, то втратили критичне мислення😂. Тепер я бачила все) Geplaatst door Вікторія Сюмар op Donderdag 13 februari 2020

Как стало известно из расследования журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях», что в Оман, когда там был Зеленский, прилетал секретарь Совета безопасности России Федерации Патрушев.

Президент Владимир Зеленский вернулся из Омана в Киев чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 в тот же день, когда тем же бортом в Оман прилетел секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Переговоры проведенные под соусом то ли «частного визита» по версии ОПГ, то ли рабочего, но почему-то с возвращением на самолете, которым пользовался Патрушев, вполне тянут на государственную измену», – отмечает Сюмар.

По данным журналистов, 8 января ночью из Москвы в Оман прилетел чартерным самолетом с бортовым номером 9H-VJN Николай Патрушев.

Вечером того же дня тем же бортом воспользовался президент Владимир Зеленский, чтобы вернуться в Киев.

Президент прилетел в Киев почти через 19 часов после того, как в ОПУ сообщили о срочном возвращении Зеленского из Омана.

Патрушев – це не просто рядовий секретар РНБО. Він – це КДБ. Все життя. Як і Путін. Патрушев очолив ФСБ Росії влітку… Geplaatst door Вікторія Сюмар op Donderdag 13 februari 2020

«В теме Омана уже много лжи. Но что-то мне подсказывает, что некоторые спецслужбы знают правду. И скрыть ее не удастся. Особенно в серьезные игры играет Патрушев. Геополитические. И они не нравятся другим Игрокам. На всякий случай – в последнем предложении не об Зеленского …», – подытожила Сюмар.