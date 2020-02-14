Диалог с Россией можно начать только после восстановления территориальной целостности, – Портников

Украина не сможет вести диалог с путинской Россией. Публицист Виталий Портников назвал условия при которых такой диалог становится возможным.

Диалог между Украиной и Россией может быть начат лишь после того, когда Россия восстановит территориальную целостность Украины, вернув Донбасс и Крым и сама предложит выплатить репарации за свою агрессию и оккупацию. Только после того, когда российский президент, встав на колени перед Стелой погибших в АТО защитников Украины, публично извинится только после это можно начинать диалог с Россией, объяснил в своем выступлении журналист и публицист Виталий Портников.

«Когда говорят российские журналисты российские политологи, российские пропагандисты, для меня есть четкое правило – я не верю ни одному слову», – заявил публицист.

Причиной такого недоверия Портников назвал авторитарность российского политического режима, при котором нельзя выстроить карьеру, не будучи лояльным к власти. Любой публичный деятель в России будет открыто врать, дабы достичь успеха.

«Потому что я знаю, что этот человек врет сам себе ради карьеры. Это нормально для страны, в которой авторитарный режим, в условиях которого можно достичь успеха только лишь полностью подчиняясь его правилам», – подчеркнул Портников.

Одним из непременных условия для начала диалога с Россией является – демократизация России. Только после этого можно будет думать о принципиальной возможности диалога.

«С Россией можно говорить только за одним условием – когда эта страна станет демократической страной», – подчеркнул Портников.

Публицист пояснил, что именно он подразумевает под демократизацией России.

«Коли в ней будет реальная конкуренция, коли в ней будет реальная борьба идей», – отметил Портников.

Но более важным условиям становления демократического государства в России является восстановление территориальной целостности Украины. Кроме того Россия должна сама предложить Украине репарации за свою агрессию и оккупацию территорий.

«А первым признаком демократичности может быть – восстановление территориальной целостности Украины. Возвращение Донбасса, возвращение Крыма, обсуждение вопросов про репарации за оккупацию – это первый знаки для возможности украинско-российского диалога», – подчеркнул Портников.

Публицист так же отметил, что все это должно сопровождаться определенными символическими жестами со стороны российского руководства. Смысл этих жестов – признание Россией своей ответственности за совершенные против Украины и ее граждан преступления.

«Первый знак, того что мы можем говорить с россиянами будет момент когда президент Российской Федерации приедет в Киев и встанет на колени перед Стелою тех, кто погиб в АТО, как федеральный канцлер Германии, Вилли Бранд стал на колени перед памятником погибших во время Варшавского восстания в Варшавском гетто», – отметил Портников.

И только в этом случае можно будет говорить о начале украинско-российского диалога.

«После того, как случился этот символический жест, поляки с немцами и евреи с немцами смогли более-менее нормально начать диалог между собой, как люди», – уточнил Портников.

Портников еще раз подчеркнул особую важность символического жеста со стороны, который ярко свидетельствовал бы об изменении российского политического курса.

«Когда президент Российской Федерации, президент страны захватчиков, страны убийц, встанет на колени перед этой Стелой, мы можем думать, что они превращаются в людей и с ними с россиянами можно договариваться», – подчеркнул Портников.

Если эти все условия не будут выполнены, то говорить о начале диалога не приходиться.

«До этого момента, эти рассуждения абсолютно ненужные, потому что являются имитацией», – подытожил Портников.