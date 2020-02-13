Эпоха Жириновских в Украине: олигархи хотят сохранить свою власть в стране

Лидер парламентской фракции «Слуг народа» Давид Арахамия уже извиняется за свое предложение «обменять» запуск Северо-Крымского канала для оккупированного Крыма на некие уступки России по оккупированному Донбассу.

На первый взгляд, его высказывания связаны с очевидной политической неопытностью, с непониманием реальных проблем. Как, впрочем, и высказывания других представителей власти – депутатов, министров, сотрудников офиса главы государства, самого Владимира Зеленского, пишет на страницах «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Но мы живем не просто в эпоху дилетантов. Мы живем в эпоху украинских Жириновских», – пишет публицист.

Владимир Жириновский был «сконструирован» советскими спецслужбами для озвучивания самых радикальных, самых неожиданных и пугающих идей. Но те идеи, которые не встречали очевидного сопротивления, рано или поздно оказывались инициативами самой власти.

«В начале своей политической карьеры Жириновский выглядел очевидным маргиналом. Сейчас маргинальным государством выглядит уже сама Россия, а престарелый Жириновский продолжает озвучивать «инициативы», – отмечает Портников.

В Украине граждане находятся в аналогичной ситуации, только Жириновских слишком много. В России Жириновский был непрофессиональным политиком, задача которого – вывести из-под удара функционеров. В Украине задача местных «жириновских» – продолжение олигархического правления любой ценой.

«Потому что совершенно недостаточно привести к власти своего ставленника с помощью телевизионных технологий и деморализованного, далекого от понимания национальных интересов электората. Важно эту власть удержать. А как ее удержать, когда экономика гибнет, Запад требует продолжения реформ и борьбы с олигархией, а Россия не собирается отказываться от идеи поглощения Украины?», – уточняет Портников.

В этих непростых условиях имеет значение каждый новый день сохранения власти. Власть живет этим одним днем. И пытается понять, как удержаться с помощью самых неожиданных и опасных идей. При этом люди во власти совершенно не понимают, что никто с ними не собирается договариваться. МВФ не даст денег без реформ. Путин не закончит войну без отказа от суверенитета.

«Вместо борьбы с олигархами и усиления обороноспособности люди во власти думают о том, как заткнуть рот прессе и обществу или дать воду в Крым. Отсюда безумные законопроекты, безумные подозрения волонтером, безумные идеи в эфирах», – подчеркивает Портников.

Но это политическое сумасшествие быстро становится реальностью, когда власть не встречает общественного сопротивления. Потому что люди во власти верят, что так они смогут удержаться. С помощью страха и компромиссов с Москвой. Никакого другого рецепта успеха у них нет.

«Это им тоже не поможет. Страх – ограничитель телевизора и интернета, но он не наполняет холодильник. А с экономикой им не совладать. Путину не нужны их смешные уступки, ему нужна Украина. Вся, целиком. Поэтому у них нет никакого шанса. Вообще», – отмечает Портников.

Вопрос в другом – а если ли шанс у Украины в эту постыдную эпоху местных жириновских? Есть только в том случае, если общество будет сопротивляться всем провокациям власти, если оно не устанет реагировать на усиливающееся безумие.

«Усталость общества – это не успех власти. Это приговор стране», – подытожил Портников.