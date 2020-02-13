Гибридная война России против Украины: Зеленский дилетантством раззадоривает Путина

Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак говорит о возможности проведения двусторонней встречи президентов России и Украины, если это поможет подготовить очередной саммит в «нормандском формате».

Это заявление Ермака показывает, что просьба о встрече в Иерусалиме, которая была проигнорирована Путиным, не была случайностью, пишет на страницах «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Зеленский до сих пор – и об этом свидетельствует не только заявление Ермака, но и собственные высказывания президента Украины – считает, что сможет договориться с Путиным. Он не может или не хочет понять, что сам «нормандский формат» был сконструирован именно потому, что для Путина Украина – не субъект, а объект переговоров и с ее лидерами он ни о чем договариваться не намерен», – пишет публицист.

На какие-то уступки Путин может согласиться только под угрозой давления – вот зачем нужен «нормандский формат», санкции, судебные иски, все то, что не дает российскому правителю жить спокойно.

«С момента своего избрания президентом Украины Владимир Зеленский избрал по отношению к Владимиру Путину позу просителя. Это он инициирует телефонные беседы. Это он просит о встречах», – отмечает Портников.

Путину остается только решать, согласится ли он с просьбой обитателя кабинета на Банковой – как это было с беседами по телефону или проигнорирует ее, как это было с несостоявшейся встречей в Израиле.

«Каждая такая просьба убеждает Путина, что капитуляция Зеленского, капитуляция Украины и ее включение в состав России уже близко – нужно просто посильнее надавить», – подчеркивает Портников.

Когда Зеленский во время телефонных бесед или встреч не соглашается на уступки, это вызывает бешенство и желание еще в большей степени усилить давление на непонятливого украинского президента, добиться дестабилизации нашей страны. Зеленский только раззадоривает Путина – и при этом не понимает, что российского президента сдерживает от захвата Украины только Запад.

«Владимир Зеленский считает, что агрессивная политика Путина по отношению к Украине может разрушить Россию. Но пока это произойдет, дилетантское отношение Зеленского к диалогу с Путиным может разрушить Украину», – подытожил Портников.