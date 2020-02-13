Операция «Перезагрузка Украины»: в Москве разглядели президентские амбиции Ермака

По мнению кремлевских аналитиков в Украине должна произойти глубокая перезагрузка власти, которую Ермак обязательно использует для укрепления своих позиций.

Пока в Москве не определились как продолжать работу по украинскому направлению, украинская политэмиграция в лице олигарха Курченко решила двигать Виталия Захарченко, экс-министра МВД Украины, на руководство «ДНР», пишет Telegram-канал Незыгарь.

«Линию Захарченко начал курировать Сергей Чемезов. Сам Захарченко приобрел у экс-регионала телеканал «КРТ», – говорится в сообщении.

У Сергея Курченко сложились тесные отношения с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, в частности вопрос по Одесскому нефтеперерабатывающему заводу начнет в ближайшие месяцы решаться в пользу Курченко, золотые прииски экс-министра МВД Захарченко так же остаются за ним.

«Ермак пообещал решить вопрос с нападками Арсена Авакова на собственность Захарченко в Закарпатской области», – отмечает Незыгарь.

Так же, Курченко приобретено ряд российских масс-медиа и Telegram-каналов в России, для усиленного продвижения пиар-компании по возврату экс-регионалов в орбиту Украины.

«Поскольку вся Околокремлевская политэмиграция находится в конфликте с Виктором Медведчуком, планируют медийно задействовать для возврата структуру Партии Регионов», – подчеркивает Незыгарь.

Глубокая перезагрузка украинской власти, начиная с главы офиса Президента и заканчивая рядовыми сотрудниками, позже перекинется на госкомпании и силовые ведомства (кроме генеральной прокуратуры) – как обязательное условие в дорожной карты для президента Зеленского перед встречей с Дональдом Трампом.

«Команда Зеленского для внутреннего пользования будет раскручивать перезагрузку, как новые и правильные шаги сильного главы ОП– Ермака, чтобы постараться разогнать его рейтинг и хоть как-то подтянуться до уровня Козака (что конечно невозможно)», – отмечает Незыгарь.

Пока советники от Сороса и еврейского лобби будут, опираясь на материалы ФБР, чистить Команды Зеленского от токсичных олигархических ставленников и просто коррумпированных двойных/тройных агентов, глава ОП будет через подконтрольные лично ему и ОП Telegram-каналы и масс-медиа продавать себя на Запад и Восток, под соусом Реформатор 2.0.

«Однако ближайшие конфиденты Ермака уже торгуют влиянием, как в интересах этнических ОПГ, заточенных на контрабанду всего спектра от сигарет до леса, так и на олигархические группы (Фирташа, Пинчука, Порошенко, Медведчука)», – подчеркивает Незыгарь.

«Интрига в том, когда сам Ермак выйдет из-под контроля Зеленского и начнёт открыто отбирать его рейтинг, и готовить плановое наступление перед следующими выборами президента», – подытожил он.