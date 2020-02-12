Создать президента: окружение Зеленского формирует его политические взгляды

Есть такая поговорка, что «свита делает короля», и сейчас украинцы наблюдают, как окружение Зеленского формирует его собственные политические взгляды.

Победу Владимира Зеленского на президентских выборах, а его партии «Слуга народа» на парламентских, теперь пытаются использовать в своих интересах все кому не лень. Среди соратников Зеленского можно обнаружить представителей еще недавно противоположенных политических лагерей, рассказывает в своем видеоблоге на сайте «Крым.Реалии» журналист и публицист Павел Казарин.

«Победа Зеленского стала окном возможностей, пролезть в которое теперь пытаются все. Когда он собирал свою команду – это было похоже на водоворот», – заявил публицист.

При этом следует отметить разношерстность команды нынешнего президента, среди его соратников – люди, которые еще вчера были по разные стороны баррикад. Это обстоятельство вызывает острые конфликты внутри «Зе!команды», в том числе и борьбу за влияние на президента.

«В его команде оказались как люди Майдана, так и люди с ценностями Антимайдана. В результате, в одной и той же фракции сидят те, кто шесть лет назад был по разные стороны баррикад. И все те скандалы, которые мы сегодня видим – всего лишь отголоски этого противостояния», – подчеркивает Казарин.

Трудно предсказать, сторонники какого именно политического курса в лагере Зеленского одержат окончательную победу. Не возможно точно сказать, каких взглядов придерживается сам Зеленский.

«Я понятия не имею, кто в итоге победит. Я даже не уверен, на чьей стороне в этом противостоянии сам Зеленский», – отмечает Казарин.

Можно сказать, что именно сейчас, в данный момент, мы видим формирование президента Зеленского, как политика представляющего определенную политическую программу. Вот только трудно пока представить, что именно будет содержать эта программа.

«В конце концов, он совсем недавно стал интересоваться политикой – и потому битва идет еще и за то, кто будет заполнять этот вакуум понимания в его голове. Ближайшие четыре года скучать нам точно не придется», – подытожил Казарин.