Вода в Крым: эксперт давно объяснил, почему нельзя снимать “водную” блокаду

Разговоры о снятии блокады Крыма – не новость в информационном пространстве.

Эти разговоры вбрасываются с периодичностью раз в несколько месяцев российскими или оккупационными властями Крыма. Или даже украинскими политиками-экспертами – особо отметился на этом поприще Леонид Кравчук в мае 2019, посоветовав Зеленскому снять из Крыма все блокады, связанные с жизненно важными ресурсами, писал на страницах «Обозревателя» еще в августе прошлого года аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей.

«Сейчас заявление о необходимости переговоров о допуске воды из Днепра в Крым сделал «заместитель председателя Совета министров – постпред Крыма при президенте РФ» Георгий Мурадов. И не надо быть провидцем, чтобы спрогнозировать: скоро этот стон поддержат пророссийские политики, прошедших в Верховную Раду Украины», – писал эксперт.

Поэтому учитывая очередную активизацию таких заявлений хочется предупредить политиков и общественность, почему снимать экономическую блокаду (в том числе – пускать воду в Крым) нельзя.

Экономическая блокада Крыма

Во-первых, стоит напомнить, что толчком для введения экономической блокады Крыма стало начало массовых задержаний крымских татар и других проукраинских активистов на оккупированном полуострове. Напомните, разве репрессии в Крыму прекратились?

Во-вторых, в сентябре 2015 году в Крым шел поток продовольствия, промышленных и строительных материалов сотнями фур ежедневно – они доставлялись как жителям полуострова, так и в участвовавшие в оккупации военные части РФ.

«Мало того, в то время в Крыму существовала свободная экономическая зона (СЭЗ) и там работали пункты перегрузки украинских товаров с последующим вывозом их в РФ. Таким образом, Крым превратился еще и в контрабандный хаб», – отмечал Соловей.

Таким образом, блокада стала крупнейшей экономической санкцией Украины против России за оккупацию своей территории.

«Точную стоимость удорожания Крыма для оккупанта посчитать сейчас трудно: нужно знать сколько точно Кремль вложил в электрификацию, перестройку рынков, насколько выросли цены, во что обошлось ускорение строительства Керченского моста и обеспечение российских военных частей. Но точно речь может идти о миллиардах долларов», – подчеркивал Соловей.

Крымские татары с самого начала поддерживали блокаду – они считают, что чем дороже Крым будет обходиться России, тем быстрее он вернется в Украину.

«Попытки снять блокаду Россия осуществляла с самого начала ее введения. Для этого вкидывался месседж «блокада вредит мирным людям», который пдхватывался в Украине пророссийскими политиками, лояльными им СМИ и экспертами», – отмечал Соловей.

Однако, ответ на это прост: отделить товары для населения от товаров для оккупантов – невозможно. И снимая блокаду на поставку электроэнергии, воды и товаров Киев начнет напрямую поддерживать оккупанта, решать (а не усложнять) его проблемы по содержанию оккупированной территории.

«А ответственность за оккупированную территорию несет страна-оккупант», – подчеркивал Соловей.

Тем более, блокаду снять невозможно физически – ее вводила не власть, не президент Порошенко, а организовал Меджилис крымскотатарского народа при поддержке украинских патриотических организаций.

«Поэтому если будет такая попытка уже новой власти, то она столкнется с общественным сопротивлением всей Украины. Что неизбежно вызовет внутриполитический кризис», – особо подчеркивал Соловей.

Внешнеполитический аспект

Если Украина запускает в Крым воду, снимая тем самым блокаду, и начинает торговать с оккупированным ее врагом территорией, то мировые страны вполне резонно могут задать вопрос: «Если вы не соблюдаете санкций в отношении Крыма, то почему тогда мы должны содержать санкции? Простите, мы тоже страдать не будем». И это будет означать конец режима мировых санкций.

«Так что снятие блокады Киевом будет де-факто признанием российской оккупации», – отмечает Соловей.

«Готова ли новая власть в Украине взять на себя такую ответственность?», – подытожил он.