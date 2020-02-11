Президентская рокировка: сумеет ли Ермак заменить «смотрящего» Богдана?

Что это значит отставка Богдана и назначение Ермака, и какие изменения следует ожидать – рассказал политолог Денисенко.

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности главы Офиса президента Украины. Главная причина отставки заключается в том, что Богдан сам себя переиграл, считая себя незаменимым, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко

Документ датирован 11 февраля и опубликован на сайте ОПУ.

«Уволить Богдана Андрея Иосифовича с должности руководителя Офиса президента Украины», – говорится в нем.

Новым главой стал Андрей Ермак, который ранеебыл помощником Зеленского.

Накануне стало известно, что руководитель Офиса президента Андрей Богдан написал заявление об отставке с должности после неприятного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщалось со ссылкой на информированных собеседников в Офисе президента, в понедельник 10 февраля Богдан намекнул на отставку своим заместителям, бросив фразу: «Теперь каждый сам за себя«».

В то же время заместители главы Офиса президента еще не мог подтвердить отставку Богдана.

Ранее, президент Владимир Зеленский подтвердил наличие конфликтов в его команде, которые мешают работать. Ранее в нескольких СМИ появилась информация о том, что между главой ОПУ Андреем Богданом и помощником Зеленского Андреем Ермаком могут быть определенные разногласия. Сам Ермак отрицает конфликт, по его словам, у них в команде нет никакой конкуренции.

«Я пришел с президентом в команду, я работаю, непосредственно выполняя поручения президента. И я могу вам сказать, считаю это правильным и это моя позиция: у меня со всеми членами команды уважительные рабочие отношения», – заявил он.

Так же сообщалось, что Ермак заявил об отсутствии конфликта с Богданом.

1. Действительно ли Коломойский проиграл и потерял своего человека?

«Неправда. Богдан частично вышел из-под контроля, и его отставка не была досадной неожиданностью. Некоторые вообще говорят, что Коломойский был в этом заинтересован», – пишет политолог.

Но главная причина отставки заключается в том, что Богдан сам себя переиграл, считая себя незаменимым.

2. Действительно ли это усиление российской партии?

«Да. Это правда. Но также надо понимать, что Богдан не влиял на внешнюю политику, и поэтому глобально мало что изменится в этом вопросе. Мы как двигались в сторону формулы Штайнмайера, так и будем двигаться», – отмечает Денисенко.

Единственный вопрос, на который пока нет ответа, будет ли назначен кто-то в противовес Ермаку. Сейчас такого человека нет (Шефир не хочет быть таким персонажем), поэтому Ермак сможет практически единолично контролировать доступ «к телу».

3. Правда ли, что сейчас начнет сыпаться фракция «Слуг» в Раде?

«Неправда. Сейчас начнутся большие торги, и очевидно, что будет выставлен на торги ряд политических должностей», – подчеркнул Денисенко.

Відставка Богдана і призначення Єрмака. Що це означає?1. Чи справді Коломойський програв і втратив свою… Geplaatst door Vadym Denysenko op Dinsdag 11 februari 2020

Главный вопрос, будут ли определены ответственные за парламент. Пока такого человека в Зе-команде нет. Если такого человека определят (с соответствующими возможностями), то и дальше будут идти торги между группами влияния.

4. После отставки Богдана открылась «вакансия смотрящего» за силовиками и судами.

«И здесь возникает резонный вопрос, кто замкнет на себе эту вертикаль: председатель офиса будет введен специальный зам», – подытожил Денисенко.