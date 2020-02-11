Капитуляция в «нормандском формате»: Путин не торопится с саммитом

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко утверждает, что «нормандский саммит» под угрозой срыва. Практически все согласны с тем, что никакой подготовки к проведению встречи лидеров не ведется, пишет на страницах «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«В этих комментариях удивляет только одно – то, что были люди – и это среди дипломатов! – которые считали, что «нормандский саммит» в апреле вообще может состояться. Такого рода уверенность могла проистекать только из непонимания причин того, почему вообще состоялся предыдущий саммит «нормандской четверки», – пишет публицист.

Встречи на высшем уровне проходят не потому, что этого хочет президент Украины, президент Франции или канцлер Германии. Ведь эти руководители по определению готовы к переговорам о мирном урегулировании. Встречи на высшем уровне проходят тогда, когда с этим согласен президент России.

«Путин согласился лететь в Париж только потому, что рассчитывал на значительные уступки с украинской стороны. Проще говоря – он согласился на саммит, потому что рассчитывал принять капитуляцию Зеленского», – отмечает Портников.

Такой вывод был сделан российским президентом просто потому, что украинские участники переговоров, которым во что бы то ни стало нужно было устроить встречу Зеленского и Путина, соглашались практически с любыми российскими предложениями – только чтобы осуществить желание украинского президента и обеспечить его встречу с президентом России.

«При этом сам Зеленский был уверен, что стоит ему встретиться с Путиным, как проблема войны будет решена. Но и капитулировать перед российским президентом он не собирался», – подчеркивает Портников.

В результате «нормандский саммит» обернулся самой настоящей катастрофой – бешенством Путина и разочарованием Зеленского. Путин уверен, что его обманули. Зеленский – что его не поняли. Конфликт, естественно, продолжается.

«В лучшем для Зеленского варианте Путин мог бы думать, что украинского президента еще «не дожали», что его капитуляция возможна – и тогда продолжались бы усилия по организации встречи лидеров. Но судя по тому, что Путин демонстративно отказал Зеленскому во встрече в Иерусалиме, российский президент склоняется к версии обмана, а не к версии недостаточного давления на неопытного украинского президента», – отмечает Портников.

Путин просто не понимает мотивов Зеленского – как Зеленский не понимает мотивов Путина. И поэтому не видит никакой целесообразности в дальнейших контактах с украинским президентом.

«В Кремле теперь будут работать не над проведением очередного «нормандского саммита», а над дестабилизацией Украины, над ускорением краха Зеленского – так, как после предыдущих неудачных для Путина саммитов нормандской четверки работали над крахом Порошенко», – подчеркивает Портников.

«Просто учитывая неопытность Зеленского и его искреннее непонимание ситуации, на этот раз добиться такого краха и дестабилизации может удастся гораздо быстрее», – подытожил он.