Ни дня без скандала: «слуги народа» превратятся в «быков парламента»

В истории нашего парламента были разные периоды, но нынешний отличается не только монобольшинством, а и заметным снижением общей политической культуры.

В четверг в сессионном зале произошел неприятный инцидент: «слуга» Максим Ткаченко с использованием матерщины угрожал коллеге из «Батькивщины» Алексею Кучеренко. Вероятно, «слугу» разозлило то, что оппозиционер назвал его «малолетним клоуном», пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы».

«Разница в возрасте между парламентариями составляет 22 года, но Кучеренко мог бы обойтись без высказывания обидных оценочных суждений. Однако это никоим образом не оправдывает поведение Ткаченко», – пишет Сетевой Оракул.

Обиженный Кучеренко написал заявление в полицию. При этом он пообещал, что отзовет заявление после извинений «слуги» с трибуны Рады и перед ним, и в его лице перед поколением, которое Ткаченко «собирается отправить в утиль или в Трускавец».

«В противном случае гарантирую доведение последствий этого безобразия до логического конца! Ни Ткаченко и никакой другой «слуга» не будут определять – кому быть или не быть депутатом Рады. Это право исключительно народа Украины! Запомни-Те это, коллеги!», – горячился Кучеренко.

Здесь следует напомнить, что обидчик соратника Юлии Тимошенко – не рядовой солдат Зе-армии. Ткаченко – уроженец Луганска, до избрания народным депутатом являлся одним из собственников ООО «Квартал-концерт» – дочерней компании студии «Квартал 95». Во время президентских выборов он возглавлял Зе-команду на Луганщине.

«Став народным депутатом Ткаченко получил должность одного из заместителей главы фракции партии «Слуга народа», а в октябре ему дали еще один важный пост – советника секретаря СНБО. То есть, «слуга»-матерщинник входит в близкое окружение президента, и это добавляет пикантности инциденту в парламенте», – отмечает Сетевой Оракул.

«Читатель скажет: в Верховной Раде и раньше дрались и матерились, просто в этот раз нецензурные выражения «нового лица» попали в эфир. На самом деле это не совсем так, потому что случившееся продемонстрировало крайне неприятную тенденцию для парламента нынешнего созыва – явно снизившийся общий уровень культуры депутатов из-за перенесения в стены Рады стиля поведения нынешних «слуг» в их прошлой, далекой от политики жизни», – добавил он.

Ведь до перепалки Ткаченко с Кучеренко были и другие случаи, когда нардепов из Зе-команды ловили на переписке с употреблением матерных выражений и на неуважении к коллегам по парламенту. В определенных слоях населения такое поведение называют «быкованием». Тот же Ткаченко мог сразу извиниться, объяснить, что сорвался и больше так поступать не будет. Но нет.

«Здесь можно вспомнить неприятный инцидент, произошедший в Раде прошлого созыва, когда Сергей Власенко, соратник Тимошенко, в сессионном зале обозвал тогдашнего вице-спикера Ирину Геращенко «подстилкой», та в ответ назвала коллегу «подонком». Депутаты возмутились высказыванием Власенко и призвали его принести извинения. В тот же день он это сделал, признав публично, что «форма была не допустима». Геращенко извинения приняла. На этом все и закончилось», – подчеркнул Сетевой Оракул.

Можно еще дальше углубиться в историю отечественного парламентаризма. Так, на заре независимости в Верховной Раде тоже было монобольшинство, состоявшее из коммунистов (так называемая «группа 239»). Ему противостояла национал-демократическая оппозиция, в состав которой входили вышедшие на свободу диссиденты.

«Это было не просто противостояние идеологических оппонентов, эти группы по-настоящему враждовали, но при этом им удавалось находить точки соприкосновения. В большинстве случаев в словесных баталиях, а не в кулачных боях», – отмечает Сетевой Оракул.

Заметное ухудшение уровня политических дискуссий в Раде началось с приходом в его стены «регионалов». Тогда парламент впервые столкнулся с тем, что, к сожалению, возвращается сегодня – грубость, хамство, стадный инстинкт. «Бело-голубые» дискуссиям предпочли ломать коллег через колено, голосовать с нарушением процедуры, а жесткие драки с оппозиционерами стали обычным явлением.

«Самая значительная схватка произошла 17 декабря 2010-го, когда депутаты «Батькивщины» заблокировали трибуну с требованием прекратить репрессии против Юлии Тимошенко. В ответ «регионалы», у которых было численное преимущество, ворвались в сессионный зал и стали избивать оппонентов. Пятерых «бютовцев» после драки забрала неотложка. Никто из соратников Януковича за это ответственности не понес», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Стоит также вспомнить, что в ответ на натиск «регионалов» к непарламентским методам прибегали и оппозиционеры. Так, 27 апреля 2010 г. во время ратификации Харьковских соглашений впервые в зале парламента зажгли дымовые шашки.

«Это сделал Андрей Парубий. В Раде прошлого созыва с дымовыми шашками уже носились Юрий Левченко и Семен Семенченко. Правда, в их постановке сиквел получился куда менее зрелищным», – отмечает Сетевой Оракул.

Сейчас нецензурная лексика, к сожалению, звучит на каждом углу, материться стало модным, причем везде – от улицы до соцсетей. Депутаты – своеобразное зеркало народа, в них избиратели могут увидеть свои лучшие и худшие черты. Но потакать худшим чертам всегда неправильно, а то и опасно.

«Например, может привести к тому, в следующем созыве окажутся деятели похлеще нынешних «слуг», и главными пострадавшими уже будут нынешние хозяева парламента», – подытожил Сетевой Оракул.