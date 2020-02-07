Глава НАБУ Сытник угрожает «закрыть въезд в США» депутатам, требующим его увольнения

Глава НАБУ, оказавшийся в центре коррупционного скандала, стал пугать «лишением американских виз». Некоторые из депутатов испугались этих угроз.

Сегодня несколько депутатов решили отозвать свои подписи под заявлением об отставке главы НАБУ Артема Сытника, которого можно смело назвать главным коррупционером и разрушителем украинского государства, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

«НАБУины пугают депутатов лишением американской визы», – пишет политолог.

Причина – якобы разговор с представителями другой фракции (единственной фракции, которая не дала ни одного голоса за отставку коррупционера, как говорят). И вот в этих душевных разговорах, как говорят, депутатов пугают тем, что из-за подписи об отставке коррупционера, американское посольство изымет у них въездные визы.

https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/2862395793781211

«Люди ведутся, даже не понимая, какой это бред. Включить элементарную логику и представить себе, что Сытник просит не дать визу кому-то, просто невозможно. Но имеем то, что имеем», – подчеркнул Денисенко.

А между тем сегодня Сытник даст пресс-конференцию. Интересно, что анонс «прессухи» был вывешен вчера на Facebook ведомства и аккредитация закончилась в 16.00.

«А официальный анонс пресс-конференции, на сайте ведомства появился уже сегодня, когда аккредитация закончилась. Это такая открытость и транспарентность», – подытожил Денисенко.