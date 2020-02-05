Украинский брат крымского Гоблина: как главный антикоррупционер разрушает государство

Глава НАБУ Артем Сытник и «Гоблин» (так называемый «руководитель Крыма» Сергей Аксенов) считают, что они неподвластны украинским законам.

Только один открыто воюет против Украины, а второй изнутри разваливает государство, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

«Суд признал Сытника коррупционером. Сытник говорит: у нас плохие суды и они принимают плохие решения. И разваливает государство», – пишет политолог.

И ведь тактика, которую выбрал Сытник для разрушения украинского государства, настолько циничная, что можно поражаться насколько надо ненавидеть собственную страну. А ведь причина – исключительно жажда мести…

«Каким образом? Прежде всего из-за собственной мести (главный свидетель суда советник руководителя УЛФ) уничтожает компанию, где работает 27 тыс. человек», – отмечает Денисенко.

Но доведенные до отчаяния сотрудники компании вышли к офису президента в знак протеста против произвола власти в лице главы НАБУ Сытника.

Фото с акций протеста. Фото с акций протеста. Фото с акций протеста. Пред 1 из 3 След

«Сегодня они вышли под стены Рады и Офиса президента. Они вышли потому, что понимают – именно из-за Сытника могут потерять работу», – подчеркнул Денисенко.

Но посмотрим на один связанный с этим делом нюанс, который позволяет отождествить Сытника и крымского «Гоблина».

«Но давайте абстрагируемся от 27 тыс. человек. У нас есть руководитель НАБУ, который говорит, что решение суда он выполнять не будет, потому что суд плохой. С этого начинается развал страны. И сейчас, пугая депутатов, чиновников и других своей местью, он разваливает страну», – отмечает Денисенко.

Прим этом Сытни не гнушается откровенного шантажа, с использованием подставных лиц.

Що спільного між головою НАБУ Ситником і Гоблєном (так званим керівником Крима)?Вони обидва вважають, що вони… Geplaatst door Vadym Denysenko op Woensdag 5 februari 2020

«А его шавки уже запускают тезис: если вы уволите мстительного коррупционера, вам не дадут кредит МВФ. Между прочим, это полное вранье», – подчеркнул Денисенко.

И остается только повторить вопрос, заданный в самом начале.

«В связи с этим еще раз хочу всем задать простой вопрос: Чем тогда Сытник отличается от Гоблина?», – подытожил Денисенок